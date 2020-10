Les autorités envisagent de financer une série de nouveaux bâtiments publics, des projets routiers et des installations ferroviaires au cours des prochaines années. Vingt projets ont été présentés ce jeudi à la Chambre. Le feu vert est attendu avant la fin 2020.

Luxembourg 2 min.

L'Etat plus bâtisseur que jamais

Les autorités envisagent de financer une série de nouveaux bâtiments publics, des projets routiers et des installations ferroviaires au cours des prochaines années. Vingt projets ont été présentés ce jeudi à la Chambre. Le feu vert est attendu avant la fin 2020.

(ER) - En février dernier, le Parlement luxembourgeois avait donné son accord pour le démarrage d'études préliminaires concernant la réalisation de 34 grands projets d'infrastructures. Ce jeudi, les députés ont eu droit à une présentation plus détaillée de 20 dossiers.

Si le budget de chaque investissement oscille entre 10 et 40 millions d'euros, aucun détail sur les coûts n'a été communiqué. Ces propositions sont toujours dans une phase précoce avant le lancement et l'estimation exacte des investissements.

Sécurité et éducation au cœur de 34 grands projets Le Parlement a donné jeudi son aval afin de lancer les études préalables à la création d'une trentaine de travaux de grande envergure. Il s'agit notamment d'infrastructures visant à assurer la sécurité nationale et des bâtiments scolaires.

Trois grands types de travaux sont concernés par cette opération: des bâtiments publics, des projets routiers et des installations ferroviaires. Citons entre autres, la Tour A au Kirchberg qui devrait être aménagée pour les besoins du ministère de la Fonction publique ou encore la rénovation et l'assainissement de l'ancien garage de la gendarmerie au Verlorenkost. L'objectif est d'accueillir sur ce site le service de protection du gouvernement (garage et parking pour les voitures de service, bureaux, salles de réunion, dortoirs et vestiaires).

Dans le domaine des chemins de fer, des travaux sont attendus au centre logistique CFL de Bettembourg et à la gare d'Ettelbruck. Des aménagements sont attendus dans le nord à la fin de l'année 2022.

Avalanche de millions pour grands travaux en cascade Une trentaine de projets d'infrastructures ont été présentés à la Chambre ce jeudi. Plus de 230 millions sont déjà prévus pour huit projets.

Au niveau des projets routiers, l'Etat envisage entre autres la rénovation de la Rotonde 2 pour environ 9 millions d'euros. La construction d'un tunnel est également dans les cartons. Le réaménagement de la place de l'Etoile, qui bénéficiera d'un arrêt du tram, est aussi dans les cartons tout comme le pôle d'échange A4 en lien avec le tram et le réaménagement A4/A13 (parking, gare routière,...).

La Chambre annonce qu'un débat d'orientation aura lieu avant la fin de l'année, avant notamment le vote du projet de budget 2021. L'accord des députés sera nécessaire pour pouvoir démarrer les projets et lancer les études.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.