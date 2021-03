La Croix Rouge a hérité de la demeure classée monument historique et souhaite maintenant la céder. Mais aucune administration n'est intéressée au rachat. Avis aux aux investisseurs : ce 12 mars, les enchères s'achèveront.

L'Etat ne rachètera pas le Château de Birtrange

Patrick JACQUEMOT La Croix Rouge a hérité de la demeure classée monument historique et souhaite maintenant la céder. Mais aucune administration n'est intéressée au rachat. Avis aux aux investisseurs : ce 12 mars, les enchères s'achèveront.

Plus que trois jours pour enchérir. Le 12 mars, il en sera normalement terminé de la vente du Château de Birtrange, demeure dont l'actuelle propriétaire a souhaité se délaisser. Il est vrai que la majestueuse bâtisse et ses 85 hectares de domaine (situés entre Schieren, Ettelbrück et Colmar-Berg) n'avaient guère d'utilité pour la Croix-Rouge luxembourgeoise qui en avait hérité en 2018. L'asbl se choisissant plutôt Luxembourg et un nouveau siège (rue des Scillas) pour loger ses activités caritatives.

Et si désormais la vente du bien a été confié à un notaire d'Esch, le Directeur du Trésor vient de faire savoir que l'Etat luxembourgeois ne soumissionnerait pas pour se porter acquéreur du château. Bob Kieffer assurant au député Fred Koeup (ADR) que même si le bien immobilier était classé «monument historique», il n'intéressait aucune l'administration pour y loger tel ministère ou tel service public. Ce seront donc des investisseurs privés qui d'ici peu prendront possession des lieux. La mise à prix ayant été fixée à 5,2 millions d'euros.

Ces lieux, inoccupés maintenant depuis une vingtaine d'années, étaient revenus dans le patrimoine de la Croix Rouge au décès de la baronne Claudine de Broqueville. Chargé d'histoire, l'endroit avait notamment hébergé des troupes US durant la Seconde Guerre mondiale. Mais que faire d'un pareil bien pour l'asbl qui a préféré le céder maintenant plutôt que de voir le temps continuer à faire des ravages sur cette construction nécessitant bien des rafraîchissements.

Deux parts

C'est d'ailleurs là aussi un frein pour une soumission publique, comme l'indique Bob Kieffer au nom du ministre des Finances : «L'achat de ce château entraînerait d'ailleurs des investissements de rénovation importants et, quelle que soit son affectation, des coûts de fonctionnement élevés».

Les acheteurs ont jusqu'au vendredi 12 mars pour présenter leur offre (cachetée) à Me Blanche Moutrier. La recette de la vente sera alors divisée en deux parts. Deux tiers de la somme revenant à la Croix Rouge, un tiers aux héritiers de la famille de Broqueville.

