Plus d'un quart de toutes les demandes reçues par le ministère de l'Environnement depuis janvier 2017 sont encore en attente.

Luxembourg 3 min.

En 2022

L'État n'a encore versé aucune aide pour le photovoltaïque

Yannick LAMBERT Plus d'un quart de toutes les demandes reçues par le ministère de l'Environnement depuis janvier 2017 sont encore en attente.

Le Luxembourg n'a pas encore versé une seule subvention pour des panneaux solaires cette année, alors que plus de 600 demandes ont déjà été reçues cette année. C'est ce qu'a reconnu cette semaine la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng).

15% de l'énergie consommée est issue du renouvelable Les capacités de production d'électricité du Luxembourg ont augmenté en 2021, selon le bilan annuel de l'Institut luxembourgeois de la régulation publié ce jeudi. Le pays reste cependant toujours fort dépendant de ses voisins.

Plus d'un quart des presque 3.000 demandes reçues par le ministère depuis janvier 2017 n'ont même pas encore été traitées, a déclaré la ministre dans sa réponse à une question parlementaire, sans en expliquer davantage les raisons.

Les années précédentes, 159 demandes ont été jugées incomplètes ou mal remplies. Cette année, aucune demande n'a été examinée pour de telles erreurs.

Le fait qu'aucune subvention n'ait été accordée cette année intervient au moment même où le gouvernement souhaite développer l'utilisation de l'énergie photovoltaïque. Les défenseurs du climat doutent en outre que la coalition tripartite puisse tenir ses engagements en matière de réduction des émissions de carbone dans les années à venir.

Les panneaux solaires sont actuellement très demandés. Et l'année prochaine, il faudra sans doute se montrer patient pour les recevoir. Photo: Shutterstock

La TVA sur les panneaux solaires passera de 17 à 3% à partir du 1er janvier de l'année prochaine, a déclaré la ministre des Finances Yuriko Backes le mois dernier lors de la présentation du projet de budget 2023.

Les résidents pourront recevoir une subvention équivalente à 20% du coût d'achat, avec un plafond de 500 euros par kilowatt-crête, l'unité de mesure de la puissance qu'un panneau solaire peut atteindre lorsque le rayonnement solaire est maximal.

Les acheteurs de vélos connaissent déjà le problème

Il est difficile de trouver du personnel qualifié pour traiter les dossiers, a expliqué Joëlle Welfring dans sa réponse. Elle a ajouté qu'il fallait en moyenne environ six mois pour obtenir une subvention pour un panneau solaire. Le délai d'attente le plus long avant l'approbation d'un paiement – en raison d'un manque d'informations sur le formulaire de demande - a été de plus de trois ans.

Des cyclistes se sont également plaints auprès du médiateur du pays après avoir dû attendre plus d'un an pour obtenir des subventions de l'État pour l'achat d'un vélo. Le gouvernement attribue ces retards à un manque de personnel et à une augmentation des demandes depuis la pandémie.

Seules 5% des demandes sont rejetées Vendredi, Joëlle Welfring a précisé dans une autre réponse parlementaire, que depuis l'entrée en vigueur de la loi correspondante le 1er janvier 2017, un total de 5.553 demandes d'aide pour l'acquisition d'installations techniques telles que des capteurs solaires, des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et des chauffages au bois ont été déposées auprès des autorités. Environ 76% de ces demandes ont été approuvées et une très grande partie des subventions approuvées (94%) ont également été versées. Seules 5% environ des demandes ont été rejetées. 1.004 demandes doivent encore être complétées par les demandeurs parce qu'il manquait des documents décisifs. jt

Cet article a d'abord été publié par le Luxembourg Times et a été traduit sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.