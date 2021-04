Des étudiants pouvant devenir laborantins, des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à aider en centre de vaccination : la lutte contre l'épidémie de covid pousse le gouvernement à valider ces nouveaux rôles.

L'Etat mobilise toutes les blouses blanches

A situation exceptionnelle, dérogations inédites. Ainsi, le ministère de la Santé cherche-t-il à disposer d'un maximum de compétences pour endiguer la progression du covid. Mais la stratégie «tester, isoler, vacciner» demande de plus en plus de ressources humaines. Ce qui, dans un petit pays, peut venir à manquer. De l'utilité donc de mobiliser au plus large les compétences médicales disponibles.

Le variant britannique grimpe toujours Repérée dans 68% des échantillons analysés par le LNS voilà une semaine, la souche anglaise du covid-19 a encore progressé au Luxembourg. Au point d'atteindre les 74% désormais.

Ainsi, deux arrêtés ministériels signés par Romain Schneider viennent-ils d'autoriser, par exemple, les masseurs-kinésithérapeutes à se joindre aux équipes des centres de vaccination. Une autorisation d'exercer dans le pays et le suivi d'une formation sur les injections covid suffiront maintenant pour permettre cette mise à disposition.

Au total, dix-huit professionnels pourraient ainsi venir en renfort. Une capacité supplémentaire utile alors qu'un cinquième centre ouvrira le 12 avril à Sandweiler. Utile aussi car la campagne de vaccination (qui a déjà permis l'administration de 117.137 doses) va monter en puissance ces prochaines semaines avec une arrivée plus conséquente de vaccins de la part des laboratoires retenus, y compris le sérum Johnson et Johnson.

L'Etat table aussi sur les étudiants luxembourgeois en médecine. Tout du moins sur celles et ceux ayant déjà atteint la 4e, 5e ou 6e année. Eux sont autorisés à rejoindre les équipes de laborantins en charge d'analyser les prélèvements nasaux et bucco-pharyngés de détection du covid. Une porte ouverte que pourraient emprunter 16 jeunes gens concernés par cette mesure.

Ces deux dispositions resteront temporaires, et ne seront autorisées que jusqu'au 31 décembre.

Pour mémoire, tout professionnel de santé luxembourgeois (actif ou en retraite) au même titre que les étudiants (infirmiers ou médecine) sont déjà invités à se porter volontaires pour la réserve sanitaire.

