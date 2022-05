Flambée de l'énergie, augmentation du coût de l'alimentation des bétails, explosion des prix des engrais... Pour aider les agriculteurs à faire face aux charges qui s'accumulent, Claude Haagen a présenté un paquet de six mesures.

L'Etat met la main à la poche pour soutenir les agriculteurs

Si le «Solidaritéitspak» (paquet de solidarité), qui s'applique à l'ensemble de la population luxembourgeoise pour aider les ménages à lutter contre l'envolée de l'énergie concerne également les agriculteurs, ces derniers avaient besoin d'un coup de pouce en plus de la part du gouvernement. En effet, entre les prix des engrais qui flambent, au même titre que ceux de l'alimentation du bétail, difficile de joindre les deux bouts.

Pour aider les professionnels du secteur à faire face, Claude Haagen (LSAP), ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a annoncé un paquet de six mesures à destination des filières agricoles et agroalimentaires. Des aides qui ont été déterminées en concertation avec les professionnels du secteur, fait savoir le ministère.

Sur proposition de la Commission européenne, le Luxembourg a acté l'utilisation temporaire des terres en jachère pour la mise en culture de légumineuses. Une décision qui a par ailleurs été suivie par d'autres Etats membres de l'Union européenne. Cependant, au Grand-Duché, elle risque d'avoir un faible impact, prévient le ministre. Seulement 250 hectares de surfaces en jachère sont en effet actuellement déclarées, laissant présager un rendement limité. Une dérogation qui se limitera à l'année culturale 2021/2022.

Jusqu'à 35.000 euros d'aides

Le ministre a aussi annoncé un troisième plan de soutien aux entreprises en difficulté du secteur porcin. Cette aide financière supplémentaire ciblée cherche notamment à venir compenser «les effets négatifs de la chute de la viande de porc due au covid-19», indique le ministère dans un communiqué. Il s'agit d'une aide d'un montant maximal de 40.000 euros par exploitation, au capital non-remboursable qui sera soumise à condition, comme un recul du chiffre d'affaires sur la période concernée.

Évoqué, le «Solidaritéitspak» fait également partie du paquet d'aides s'appliquant au secteur agricole. Pour les entreprises de transformation agroalimentaires, ce régime prend la forme de garantie sur les prêts bancaires. Ces derniers «ont pour but de pallier les besoins en liquidité des entreprises établies au Luxembourg causés par les conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine», rappelle le gouvernement.

Ce même paquet de mesures concerne également la compensation des surcoûts liés à la hausse des prix de l'énergie, des engrais et des intrants. Ainsi, une aide supplémentaire est prévue par le ministre, visant à contrebalancer l'inflation touchant particulièrement les produits susmentionnés. Chaque entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire pourra ainsi bénéficier d'une aide maximale de 35.000 euros.

Une aide pour le gasoil

A l'image des résidents, qui ont vu les prix des carburants chuter de 7,5 centimes le 12 avril dernier, le prix de vente du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles, viticoles et horticoles a été abaissé du même montant depuis lundi 16 mai. Une mesure qui restera en vigueur jusqu'au 31 juillet.

Enfin, une aide financière aux producteurs pourra être accordée via la réserve de crise agricole relevant de la politique agricole commune. Cette aide prend la forme «d’une subvention en capital non remboursable et consiste dans un montant d’aide payé par hectare», note le ministère dans son communiqué. Un montant qui varie en fonction du profil de l'exploitation, et qui sera accordé sous condition d'un engagement de production respectueuse de l'environnement et du climat de la part du producteur. En d'autres termes, ce dernier devra participer à la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel.

Pour cette dernière aide, le budget total disponible dépasse le million d'euros, à 1.330.710 euros, dont 443.570 euros sont mis à la disposition du Luxembourg par l’Union européenne, auxquels s'ajoute une aide nationale supplémentaire de 887.140 €. Avec la mise en place de ces six mesures, Claude Haagen affirme qu'il «reste à l'écoute du secteur afin de préserver la résilience économique et sociale des filières agricoles nationales».

