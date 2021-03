Quelques mois après avoir mis son empreinte sur l'aménagement du site d'Elmen, le ministère du Logement déboursera près de 290 millions d'euros pour faire sortir de terre le projet «Wunne mat der Wooltz», dont la première phase doit être achevée d'ici 2023.

L'Etat met la main à la poche pour développer Wiltz

Considéré officiellement comme étant«d'intérêt général», le projet «Wunne mat der Wooltz» illustre la volonté de mainmise de l'Etat sur la construction de logements abordables. Si les 25 hectares du site étaient déjà entre les mains des autorités publiques puisque confiés au Fonds du logement pour leur aménagement, ils se retrouvent désormais au centre d'un concept où l'Etat se trouve réellement en position de gérer un patrimoine immobilier.

«Le ministre Kox a présenté ce lundi en commission un projet qui prévoit 70% de location et 30% de vente avec bail emphytéotique», détaille Semiray Ahmedova (Déi Gréng), présidente de la commission Logement. Autrement dit, que les 872 unités d'habitations - qui sortiront entièrement de terre à l'horizon 2030 - resteront bel et bien au sein de la main publique et ne viendront pas alimenter le marché privé et sa tendance inflationniste. En clair, l'application concrète du nouveau leitmotiv gouvernemental, qui survient quelques mois après l'application de ce principe au site d'Elmen, géré par la SNHBM.

Pour mener à bien cette ambition, le gouvernement entend donc déposer deux projets de loi de financement représentant une enveloppe globale de 286 millions d'euros. Le premier destiné à l'assainissement des friches industrielles et financé à hauteur de quelque 126,5 millions d'euros, dont 25,1 million seront consacrés à la renaturation de la rivière Wiltz via le Fonds de gestion de l'eau. Le second, via le nouveau Fonds spécial, qui prévoit une enveloppe de 160 millions. Soit près de 290 millions d'euros voués à la dépollution et l'assainissement des sols, la renaturalisation du cours d'eau et la création de quelque 900 logements.

Réalisé en deux phases au vu de son ampleur, le projet doit débuter en 2021 et mettre l'accent sur «l'économie circulaire, sociale et solidaire», selon le concept du ministère du Logement. Comprenez la mise en place de dispositifs visant à réduire l'impact de ce nouveau quartier sur son environnement. Que ce soit par la mise en place de bâtiments à énergie positive équipés de panneaux photovoltaïques et d'un réseau de chauffage urbain basse température, la mise en place de jardins et de locaux communautaires ou bien encore l'objectif d'atteindre le «zéro déchet».

Sans oublier un plan de mobilité favorisant la mobilité douce avec l'installation de parkings centralisés situés en périphérie ou l'installation de systèmes de partage de voiture ou de vélo.

Interrogée sur la possibilité de décliner ce type de projet à une échelle plus réduite au niveau des communes pour répondre aux besoins de logements, Semiray Ahmedova se dit «optimiste» sur les effets que cet exemple peut amener. «Ce projet constitue un modèle que les communes peuvent s'approprier», estime-t-elle, en ajoutant que «même si cela a pris du temps, nous disposons désormais de tous les outils capables de répondre à la situation».

Référence au nouveau Pacte logement et aux nouveaux plans sectoriels, entrés en vigueur le 1er mars, qui visent notamment à «contribuer à une répartition de la population aux endroits les plus appropriés du territoire national». A noter enfin que l'autre grand projet mené par le Fonds du logement, l'aménagement du site «Neischmelz» et de ses quelque 1.000 unités d'habitation à Dudelange, bénéficiera lui aussi d'un soutien de la part de l'Etat. «Le projet de loi spécifique est toujours en cours de d'élaboration, le ministre Kox étant toujours en négociation avec le bourgmestre de Dudelange», précise la présidente de la commission Logement qui estime que le texte pourrait être finalisé «d'ici la fin de l'année».

Et l'architecte de formation de se dire «confiante» quant à «la possibilité de répondre non seulement à un besoin urgent de logements, mais aussi de logements abordables». Un espoir qui repose notamment sur la réalisation de projets d'envergure menés par l'Etat, au rang desquels figurent, outre «Wunne mat der Wooltz» et «Neischmelz», la Cité Manertchen à Echternach (215 unités), Weltgebond à Mamer (151 unités) et Val Saint-André à Luxembourg-ville (150 unités) .

