Jusqu'à présent, l'État n'accordait aucune aide pour les ménages se chauffant aux pellets.

Crise de l'énergie

L'État introduit une subvention pour les pellets

Au vu du prix du gaz et de l'électricité, certains ménages ont décidé de se rabattre sur le bois de chauffage ou le pellet pour chauffer leur habitation. Mais ce n'est pas forcément plus avantageux. En effet, les citoyens qui ont choisi ce système pour se chauffer ne bénéficiaient pas jusqu'à présent d'aide de l'État.

Mais cela va changer. Ce vendredi, le conseil de gouvernement a décidé que l'État devait également freiner l'augmentation du prix des pellets, comme il l'a fait pour le gaz ou l'électricité.

Les ménages utilisant des granulés de bois pour se chauffer vont recevoir une compensation financière de 35% avec un taux de réduction maximale de 200 euros par tonne.

Des interventions pour le gaz, le mazout et l'électricité Les pellets étaient la seule source d'énergie pour laquelle l'État n'intervenait pas encore. Pour le gaz, le prix a été plafonné. Celui-ci n'augmentera pas de plus de 15% par rapport au prix de septembre dernier. La mesure est d'application jusqu'à fin 2023. Pour le mazout, le gouvernement a mis en place il y a six mois une subvention fixe. Celle-ci est passée depuis le 1er novembre de 7,5 centimes par litre à 15 centimes. Ce sera le cas jusqu'à fin 2023.

L'État intervient aussi au niveau du prix de l'électricité. Les prix seront stabilisés au niveau de 2022 pour tous les clients résidentiels dont la consommation annuelle est inférieure à 25.000 kWh, était-il stipulé dans le «Solidaritéitspak 2.0» adopté fin septembre. Presque tous les ménages raccordés au réseau électrique luxembourgeois bénéficient donc de cette aide.

La loi entrera en vigueur en janvier 2023 et sera d'application tout au long de l'année prochaine.

Une forte demande

Voilà qui va faire du bien au portefeuille des ménages adeptes des pellets. Car si les prix des granulés de bois sont restés stables jusqu'il y a peu, ce n'était plus le cas ces derniers mois, en raison d'une demande de plus en plus forte et d'une offre moins importante.

Les pellets sont fabriqués à partir de sciure de bois, un déchet industriel. En raison de la situation économique générale tendue actuellement, la demande en bois de construction est relativement faible et il y a donc logiquement moins de copeaux de bois disponibles. À l'heure actuelle, il faut compter entre 800 et 900 euros pour une tonne.

Le conseil de gouvernement a également approuvé un autre projet de loi relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans les logements. Celui-ci prévoit une hausse des aides financières pour la rénovation énergétique, comme le remplacement d'anciennes chaudières par des pompes à chaleur par exemple. Ce point figurait déjà dans l'accord tripartite.

