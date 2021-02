Finances, fusions, logement, protection du climat ou encore pandémie sanitaire : les défis ne manquent pas pour les municipalités du pays. Mais pour le président de Syvicol, à chaque problème sa solution.

L'Etat et les communes «condamnés à travailler ensemble»

(ASdN avec Marc Schlammes) - Au Luxembourg, le covid-19 n'a épargné aucune commune. Emile Eicher, président du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) revient sur cette pandémie et les leçons qu'il en tire dans une interview donnée à nos confrères du Luxemburger Wort.

Emile Eicher, que retenez-vous de cette crise sanitaire en tant que président du Syvicol ?

«Une fois le choc passé, notre syndicat s'est rapidement mobilisé et si je dois retenir une chose de cette crise, c'est bien le dynamisme et la solidarité entre les communautés. Il y a eu un échange d'expériences très efficace. C'était une autre façon de surmonter les nombreux défis, comme la mise en œuvre d'un plan de lutte contre la pandémie ou le maintien des services municipaux. Tout s'est passé très rapidement et extrêmement facilement.

Par exemple ?

«Si le télétravail a longtemps fait l'objet de discussions et débats, les obstacles à sa mise en place ont tout à coup disparu et nous réalisons aujourd'hui qu'il est possible de travailler efficacement depuis chez soi. Il en va de même en ce qui concerne la numérisation. L'ancien scepticisme a fait place à une ouverture naturelle à cette façon de travailler - probablement en partie parce que tout le monde réalise à quel point la vidéoconférence peut être efficace et utile, bien que celle-ci dispose aussi de son point faible, notamment dans les débats délicats, car il est impossible de percevoir l'attitude de l'interlocuteur sur la base des gestes et des expressions du visage. C'est là que je sens que le modèle atteint ses limites.

Une grande inconnue, liée au covid-19, reste le développement financier. Quel sera l'impact des pertes prévues sur les municipalités ?

«Dans l'état actuel des choses, la baisse ne sera pas aussi spectaculaire que ce que l'on craignait en mars puis en octobre. C'est une bonne nouvelle. Ce qui est moins réjouissant, c'est que la crise sanitaire continuera à toucher les municipalités pendant plusieurs années encore, car la reprise ne se fera pas du jour au lendemain comme prévu initialement. Bien entendu, la situation financière de départ des municipalités joue également un rôle. Ceux qui étaient déjà à court d'argent avant la pandémie risquent désormais de faire face à de vrais problèmes.

Pour ces municipalités, le recours au fonds de réserve n'est pas une alternative...

«Le ministère de l'Intérieur a fait cette recommandation, mais de nombreuses municipalités n'ont pas ou peu de coussin financier. Ceux qui dégagent un excédent de 100.000 euros dans leur budget ordinaire n'ont pas de réserves. En outre, le confinement du printemps 2020 continuera à avoir un effet, car les dépenses prévues à cette époque ont été reportées à 2021, de sorte que la charge budgétaire ne se fera sentir que rétrospectivement.

L'Etat a augmenté les subventions des communes de 5%... Emile Eischer

Selon vous, le gouvernement tient-il compte de l'importance économique des municipalités dans cette crise ?

«J'ai plutôt l'impression que le gouvernement compte sur les municipalités pour traverser la crise par leurs propres moyens. Ce faisant, il ne réalise pas que dans de nombreux domaines, nous sommes la continuité de la politique gouvernementale. Nous ne pouvons remplir les tâches qui nous incombent - il suffit de penser aux nouvelles éditions du Pacte logement ou du Pacte sur le climat - que si nous disposons des ressources adéquates. Si je compare le Luxembourg à l'Allemagne sur ce point, je dois dire que les communes ont été davantage aidées de l'autre côté de la frontière.

Il y a tout de même eu un ajustement des subventions...

«Suite à la pression du Syvicol, le ministère de l'Intérieur a augmenté ses subventions de 5%... Mais cela ne change pas un point de critique majeur : nous ne considérons pas que les subventions, qui sont déterminées sur la base de la force financière d'une municipalité, soient transparentes. Si ce type de compensation est nécessaire, cela signifie pour moi que la réforme des finances municipales n'a pas atteint l'alignement souhaité.

Mais vous vous opposez également au plafonnement des subventions.

«Le Syvicol a longtemps souligné que les plafonds de certaines subventions n'ont pas été ajustés depuis une vingtaine d'années, alors même que les prix des bâtiments ont pratiquement doublé depuis. C'est par exemple le cas pour les maison relais. Nous devrions avoir le courage politique de mettre à l'épreuve les subventions et leurs modalités. Il s'agit de planifier la sécurité.

Qu'en est-il des équipements culturels et des piscines des communes, privés de revenus depuis des mois ?

«Il s'agit en effet d'un énorme problème. Si l'on part du principe que l'exploitation d'une piscine est normalement une activité financièrement négative, cela entraîne maintenant de véritables trous dans le budget. Il n'y a pas de revenus, mais les coûts d'entretien et de fonctionnement continuent eux de courir.

Nous avons toujours été favorables aux fusions. Emile Eischer

Qu'en est-il de la crise du logement ?

«L'État et les municipalités sont condamnés à travailler ensemble pour faire face à la crise du logement. Les mairies en sont bien conscientes : le logement est considéré comme de loin le plus grand défi dans une enquête menée par Syvicol auprès des hommes politiques locaux en juillet 2020 - même si ce n'est pas une responsabilité statutaire des autorités locales. Maintenant, si nous voulons relever ce défi, il faut nous en donner les moyens. C'est alors une question de finances et de compétences, surtout dans les petites municipalités.

La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) veut également relancer le dossier des fusions. Comment accueillez-vous cette initiative ?

«En tant que Syvicol, nous avons toujours été favorables aux fusions et je sais par expérience les énormes avantages qu'une fusion apporte. Nous étions sur la bonne voie avec la task force mise en place par le ministre de l'Intérieur Jean-Marie Halsdorf (CSV) avec sa mission de conseil. Malheureusement, l'initiative a été enterrée par son successeur Dan Kersch (LSAP) et les subventions à la fusion ont été réduites pour des raisons d'austérité, si bien que l'élan a disparu. Entre-temps, les subventions ont de nouveau été augmentées de dix pour cent et nous ne pouvons que nous féliciter de la boîte à outils du ministre.

Pensez-vous que cela aboutira cette fois ?

«J'ai foi dans les changements sociaux et démographiques. Même dans les petites communautés rurales, le nombre de ceux qui vivent selon la devise que les choses se sont bien passées ces 50 dernières années et se passeront bien dans les 50 prochaines années est en baisse. Aujourd'hui, les gens attendent de leur communauté qu'elle fournisse une gamme de services adéquate. Une petite communauté rurale ne peut plus le faire. Lorsque les citoyens voient ce que fournit une municipalité voisine, la pression sur leur propre municipalité est de plus en plus forte pour qu'elle fournisse également ce service. Il ne suffit plus que les chemins de campagne soient propres.»

