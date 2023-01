«Modéré à insatisfaisant»: la ministre de l'Environnement répond aux critiques concernant la renaturation de la Syre dans l'ancienne cité Syrdall à Wecker.

«L'état écologique de la Syre n'est pas bon»

Irina FIGUT «Modéré à insatisfaisant»: la ministre de l'Environnement répond aux critiques concernant la renaturation de la Syre dans l'ancienne cité Syrdall à Wecker.

La renaturation en cours de la Syre dans l'ancienne cité Syrdall, à la périphérie de Wecker, continue de susciter le débat. Le député ADR Fred Keup a voulu savoir en quoi consistait ce projet et qui en était responsable, car «le cours de la rivière n'avait jamais ressemblé à ça auparavant». Dans sa réponse à cette question parlementaire, la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) a donné des explications à l'élu.

«L'état écologique de la Syre n'est pas bon», a expliqué la ministre pour justifier la mesure. Elle s'est référée à un document de l'administration de l'eau qui analyse l'état des eaux de surface dans les fleuves et rivières du pays, dans le cadre du plan de gestion de la directive européenne sur l'eau. Selon ce document, l'état écologique de la Syre est évalué de «moyen» à «insatisfaisant».

L'objectif du programme de mesures est que l'ensemble des rivières et ruisseaux du pays retrouvent un bon état écologique d'ici 2027, poursuit la ministre. Lors de la planification du plan d'aménagement particulier de la nouvelle zone «An der Schmëtt», il avait été décidé de renaturer la Syre. Ces travaux devaient s'effectuer en même temps que ceux de la zone, afin que les futurs habitants soient moins dérangés par le chantier. Le coût du projet s'élève à environ deux millions d'euros, cofinancés par le Fonds pour la gestion de l'eau. Le maître d'ouvrage des mesures de renaturation est la commune de Biwer, qui préfinance les coûts, mais se les fait ensuite rembourser par l'État.

Plus de barrage

«Ce projet de renaturation n'est donc pas une mesure de compensation pour la construction de la nouvelle cité dans le cadre de la loi sur la protection de la nature», précise Joëlle Welfring. Par le passé, le projet de renaturation avait suscité la colère de certains riverains et pêcheurs, qui remettaient en question la nécessité de la mesure, et soulignaient la mortalité accrue des poissons et autres organismes aquatiques qui en résultait.

Dans ce contexte, la ministre de l'Environnement a fait remarquer dans sa lettre que le cours naturel de la Syre était auparavant interrompu par un barrage construit par l'homme. «De ce fait, la Syre n'était plus complètement fonctionnelle d'un point de vue écologique.» Selon la femme politique, de tels ouvrages empêchent la libre circulation des poissons et autres organismes aquatiques, car ils ne peuvent pas franchir les barrages.

«Pour un citoyen, un tel projet semble souvent peu attractif pendant la phase de construction», poursuit-elle. Mais les effets positifs sont indéniables après l'achèvement et une période de «quelques mois à trois ans». «Ensuite, la nature se réapproprie d'autant plus l'espace vital nouvellement créé.»

