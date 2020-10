La phase 1 du projet de 750 logements abordables construits à Elmen recevra bien les 76 millions d'euros attendus. Les députés, à l'unanimité, ont décidé d'accorder le crédit nécessaire à ce projet d'envergure.

L'Etat apporte sa première pierre à Elmen

Premiers habitants attendus en 2022, le covid ayant un peu contrecarré le calendrier. Mais d'ici là, le chantier du nouveau quartier d'Elmen, entre Olm et Kehlen, va être mené bon train. Certes les premières maisons et appartements-témoins sont maintenant sortis de terre, mais il y a encore beaucoup à faire avant que l'ensemble soit aménagé. «La commercialisation qui a débuté cet été a parfaitement fonctionné, note la députée Déi Gréng Semiray Ahmedova. Il y a déjà 300 personnes sur liste d'attente...» Un succès pour ce projet, mené par la SNHBM, et qui accueillera près de 2.000 habitants à terme.

Présidente de la commission Logement, la parlementaire écologiste n'a guère eu à forcer son talent pour convaincre ses 59 autres collègues de la nécessité d'adopter le projet de loi 7613. Et donc de décider d'une enveloppe de 76 millions d'euros pour la phase I. Unanimité dans les rangs. «C'était la meilleure façon de faire pour que chaque parti montre bien qu'il était conscient de la nécessité de construire plus et plus vite d'habitats abordables dans ce pays.»

Et à ce titre, Elmen fait référence. Surtout, difficile de voter contre alors que la population commence à manifester son impatience face aux difficultés à se loger dignement et à tarif accessible. Prévu en trois phases, le projet final table sur la réalisation de 375 maisons et autant de logements en collectifs. «Un quart de ce parc sera loué, et 75% seront vendus via un bail emphytéotique», rappelle l'élue écologiste.

Façon de rappeler que cette fois, les constructions soutenues par des fonds publics sont bel et bien destinées dans le parc public. Le credo soutenu par Henri Kox (Déi Gréng) depuis son arrivée au ministère du Logement. Une volonté que l'administration a maintenant traduit en plan, via le nouveau Pacte Logement.

«Cette fois, il s'agit non seulement d'un programme important quantitativement mais aussi qualitativement», n'a pas manqué de rappeler la députée verte Ahmedova en défendant le projet en séance publique. Outre le caractère durable des constructions, Elmen a été pensé pour être libéré de la circulation automobile. Un parking, extérieur au lotissement géant, sera érigé. La commune, elle, disposera des hectares nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire et d'un centre culturel.

«Mais le quartier a aussi été pensé pour une qualité de vie accrue. Une grande partie des surfaces (de l'ordre de 48%) sera ainsi réservée pour des espaces verts, des aires de jeux ou des lieux de rencontre entre riverains.» Même la récupération des eaux pluviales devrait faire l'objet d'un traitement original et, qui sait, finir en petit ruisseau traversant le quartier. «Les concepteurs ont tout fait pour essayer de reproduire l'âme villageoise au milieu de ce concept moderne», s'enthousiasme Semiray Ahmedova.

Une députée qui, toutefois, a bien noté les remarques faites aussi bien par certains élus ou les représentants de la Chambre de commerce. Plusieurs réclamaient ainsi que l'on «densifie» un peu plus les constructions. Autrement dit, même géant, le projet Elmen pourrait abriter un peu plus de monde tout de même. «Cela pourra sans doute être envisagé, il faut y réfléchir pour les phases 2 et 3», assume la présidente de la commission Logement. Cela pourrait passer par l'édification d'immeubles à quatre étages, au lieu de trois, par exemple.

