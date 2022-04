La diminution enregistrée par l'essence Super 95 et la Super 98 en début de semaine aura été de courte durée.

Prix des carburants

L'essence repart à la hausse, le diesel en baisse

Laura BANNIER

La volatilité des prix se poursuit à la pompe. Après trois baisses successives en un peu plus d'une semaine, le prix de l'essence repart à la hausse au Luxembourg. Le diesel, de son côté, poursuit la chute enregistrée lundi.

Le spectre de l'embargo plane sur l'énergie Un éventuel arrêt des achats de pétrole et de gaz russes suscite l'incertitude. Les propriétaires de stations-service sont ceux qui profitent le moins de la hausse des prix.

Ainsi, à partir du jeudi 7 avril, de nouveaux prix vont encore s'appliquer dans les stations-service du pays. L'essence Super 95 coûtera dès ce jeudi 1,727 euro le litre, soit une très légère hausse de 0,6 centime, après 1,2 centime de baisse enregistrée en début de semaine. Pour un litre d'essence Super 98, il faudra en revanche débourser 1,832 euro, une augmentation d'1,2 centime, qui vient presque annuler la diminution d'1,3 centime enregistrée lundi.

Les automobilistes qui roulent au diesel auront pour leur part une plus agréable surprise en se rendant à la pompe, puisque le prix du gasoil routier va baisser dès ce 7 avril. Il coûtera ainsi 1,762 euro le litre, soit une baisse de 3 centimes qui vient en partie compenser la hausse de 3,5 centimes enregistrée lundi. Pour un plein de 50 litres, il faudra donc débourser la somme de 88 euros.

Du côté du gasoil de chauffage, une baisse du même ordre sera appliquée. Il s'affichera ainsi à 1,179 euro le litre à partir de jeudi, en baisse de 2 centimes.

Pour rappel, le gouvernement luxembourgeois avait annoncé la semaine dernière, à la suite de la réunion tripartite, être tombé d'accord pour une mesure de réduction de 7,5 centimes par litre de carburants. Cette décision s'appliquera jusqu'à la fin du mois de juillet et sera étendue au gasoil de chauffage, et ce jusqu'à la fin de l'année, tandis que le prix des produits pétroliers s'est envolé de 51,7% en un an.

