Raphaël Liégeois

«L’espace peut être une source de réconciliation»

Le futur astronaute belgo-luxembourgeois Raphaël Liégeois va débuter un cycle de 14 mois d’entraînement pour être prêt à aller dans l’espace.

Le Belgo-Luxembourgeois Raphaël Liégeois se trouve parmi les cinq astronautes récemment sélectionnés par l’Agence spatiale européenne. Cette semaine, il a rendu visite au Grand-Duché.



25 jeunes Luxembourgeois vont se rapprocher des étoiles Quatre étapes de sélection suivies d'un test médical pour peut-être faire partie des heureux élus, c'est ce qui attend les participants au concours national «Astronaut for a day», dont la première phase a été lancée ce 1er mars en présence de Raphaël Liégeois.

Raphaël Liégeois, expliquez-nous vos liens avec le Luxembourg?

J’ai d'abord des liens étroits avec la province de Luxembourg belge. Mes quatre grands-parents sont originaires de là, dont certains avec la frontière avec le Grand-Duché. Ma grand-mère me chantait des chansons en luxembourgeois quand j'étais petit. Mes parents, eux, travaillent au pays depuis une vingtaine d’années. Je possède la double nationalité.

Un concours pour devenir astronaute vient d’être lancé au Luxembourg. Quel fut l’événement qui vous a poussé à embrasser cette carrière?

Il n'y a pas d’événement en particulier. C'est un imaginaire qui s'est construit autour des lectures de Tintin et de l'aventure des astronautes belges Frank De Winne et Dirk Frimout. Ça m'a toujours fait rêver, mais je ne pensais pas que ça arriverait un jour, même si j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête.

J’aime bien faire ces choses qui sortent de l’ordinaire tant que ce n’est pas risqué.

Vous voilà à la veille d’un copieux programme. A quoi vont ressembler les prochaines semaines?



Je suis actuellement en train de déménager en Allemagne. En avril débutera l'entraînement de base. Ça va durer 14 mois. Je vais apprendre le russe et il y aura beaucoup de cours théoriques afin que tout le monde se mette à jour en termes de mécanique spatiale et orbitale. Sans oublier un media training et des team building avec des stages de survie dans le nord de la Suède et en mer.

Votre parcours est jalonné de curiosités dont une en montgolfière. Racontez-nous...

J'ai joué la «Sonate au Clair de Lune» de Beethoven sur un piano accroché à une montgolfière. J'aime bien faire ces choses qui sortent de l'ordinaire tant que ce n'est pas risqué. C'est instinctif. Une expérience hors du commun nous fait voir les choses de façon différente.

Faire rêver des gens, c’est un cadeau que l’on peut faire à toute une génération.

Vous êtes ingénieur et votre spécialité est l’étude du comportement du cerveau dans l’espace. Que peut-on dire à ce sujet?

Des études sont en cours pour analyser le comportement cérébral avant et après des vols de longue durée. Rester six mois dans un espace fermé, ça peut impacter le comportement des gens et entraîner des états dépressifs. Je reste en contact avec l'Université de Liège et si je peux garder un pied dans l'imagerie médicale à travers ces projets-là, ce serait super.

Présentation du concours national «Astronaut for a day»: Claude Meisch, Raphaël Liégois, Franz Fayot et Georges Engel (de gauche à droite). Anouk Antony

Que répondez-vous à ceux qui estiment que beaucoup trop d’argent est consacré à la recherche ou à la conquête spatiale?

J'entends ce message. Ça coûte de l'argent. Dans une société, c'est bien d’avoir différents objectifs et ce n'est pas sacrifier forcément une cause pour une autre que de s'engager dans la conquête spatiale. Faire rêver des gens, c'est un cadeau que l'on peut faire à toute une génération. Moi, ça m'a fait rêver de voir Frank de Winne ou Thomas Pesquet. Avoir des éléments positifs sur lesquels on peut s'appuyer est aussi important dans une société qui en manque parfois.

Un Belgo-Luxembourgeois désigné astronaute Ce mercredi avait lieu l'annonce des nouveaux astronautes qui ont été sélectionnés parmi plus de 22.000 candidats. Parmi eux, Raphaël Liégeois, un Belgo-Luxembourgeois.

Il y a 50 ans, sortait l’album mythique de Pink Floyd «The Dark Side of The Moon». La Lune a-t-elle encore beaucoup de choses à nous apprendre?



C'est l'album préféré de mon père. Oui, on a encore beaucoup de choses à apprendre. D'abord pour l'exploration. On y est allé seulement six fois avec deux personnes, chaque fois sur une surface aussi grande que l'Afrique. Les prochaines missions se concentreront sur les pôles qui ont été moins explorés et qui concentrent des ressources en eau gelée dans le sous-sol. La Lune recèle aussi des informations précieuses. Les missions Apollo ont permis le prélèvement d'échantillons. L'absence d'atmosphère permet de conserver certains types d’éléments chimiques. Il y a des traces d’explosion de Supernova qui sont visibles sur la Lune et pas sur la Terre.

L’exploration de la planète Mars vous fascine-t-elle autant?

Bien sûr, mais rappelons cet ordre de grandeur. L'ISS c’est à 400 km, la Lune, c'est mille fois plus loin et Mars, c'est encore mille fois plus loin. Donc ça reste un gros challenge technique. Lorsque des robots nous envoient des images, ça nous emporte dans une autre dimension.

La compétition est rude entre les grandes puissances. La conquête spatiale peut-elle aussi être un terrain de rassemblement dans un monde aussi troublé que celui dans lequel nous vivons?

C'est ce vers quoi on tend, mais la réalité vient parfois se confronter à l'idéal auquel on aspire. Un chercheur vise à développer une science qui doit profiter au plus grand nombre dans un contexte pacifique. La naissance du projet de l'SS, c'est six ans après la chute du Mur de Berlin. Les Russes et les Américains se parlent, cohabitent et construisent ça ensemble. C'est un bel exemple du potentiel de réconciliation que l'espace peut avoir.

Que pensez-vous des expériences lancées par des milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos?

Si ça permet d'améliorer la technologie comme avec SpaceX, c'est positif. Si l'idée est d'envoyer des milliardaires pour faire des cumulets dans l'espace, ce n'est pas vraiment le modèle que l'agence européenne vise à soutenir.

Le cinéma s’est souvent emparé de l’espace. Avez-vous un film référence?

«Apollo 13»! Ça rassemble le génie humain. Ramener un équipage en mauvaise posture en utilisant l'attraction de la Lune a aussi contribué à façonner mon imaginaire.

Devenez astronaute le temps d’une journée Un concours national appelé «Astronaut for a day» a été lancé par la Luxembourg Space Agency (LSA) en collaboration avec le ministère de l’Economie, le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et le ministère des Sports. Il vise à promouvoir le secteur spatial. Le concours s'adresse à tous les jeunes âgés de 13 à 18 ans, qui sont scolarisés au Luxembourg. Des tests de logique et d'aptitude physique seront organisés entre mars et juillet 2023. Les 25 finalistes seront sélectionnés pour faire partie de la classe des «astronautes d’un jour». Ils feront l’expérience d'un vol en apesanteur qui aura lieu le 28 septembre à partir du Luxembourg. Inscriptions et règlement sur astronautforaday.lu.

