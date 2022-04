Depuis 2020, plus de 2.000 prêts d'iPads ont été demandés par les enseignants, afin de faciliter le travail à distance qui s'est démocratisé lors de la pandémie.

L'équipement numérique des professeurs continue en 2022

Crise sanitaire oblige, le télétravail a pris une place importante dans le quotidien de la population active luxembourgeoise. Les professeurs des écoles et des lycées n'ont pas dérogé à la règle, en particulier lors des confinements, mais également lors des protocoles mis en vigueur lorsque des cas positifs étaient déclarés dans leurs classes.

Déjà 26.500 iPads à disposition des lycéens Depuis 2016, le programme "one2one" propose de doter d'une tablette chaque élève de lycée. Plus qu'utile cette semaine notamment, alors que tous les scolaires sont à nouveau invités à suivre les cours depuis la maison.

Pour mener à bien leur mission, les enseignants ont été équipés en matériel informatique. D'abord, au sein des lycées qui ont vu leur nombre d'ordinateurs fixes et portables drastiquement augmenté. Ainsi, ce sont 11.762 PC et 7.146 ordinateurs portables qui ont été installés au sein des établissements, font savoir le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch (DP), et la ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), dans une réponse parlementaire.

S'il s'agit d'équipements qui ne sont pas destinés à être ramenés à la maison, les professeurs peuvent également s'équiper via le programme «IT for Teachers (IT4T)». Depuis 2020, le dispositif a permis des prêts de matériel destiné à la préparation des cours aux enseignants. Ainsi en 2020, 952 iPads et 3 ordinateurs portables ont été empruntés. En 2021, le chiffre est passé à 729 iPads tandis que 14 ordinateurs portables ont été prêtés. Pour l'année 2022, le ministère de l'Education enregistre déjà un prêt de 514 iPads et de 99 ordinateurs portables.

Pas de modification fiscale

«Il semble que les médias électroniques sont de plus en plus utilisés dans la préparation des cours à domicile», notent les ministres. Par ailleurs, du matériel non électronique est également mis à disposition des enseignants. Des livres aux cartes en passant par les terrariums des cours de biologie, ces objets sont principalement destinés aux cours enseignés au sein de l'établissement.

Interrogés par le député Marc Goergen (Parti Pirate) sur les dispositions fiscales qui entourent le télétravail, et notamment les déductions d'impôts liées aux factures d'énergie, les ministres font savoir qu'aucune modification du cadre budgétaire actuel n'est prévue par le gouvernement.

