Si un décès a été enregistré samedi, aucune nouvelle victime n'est à déplorer ces dernières 24 heures. 123 personnes ont toutefois été diagnostiquées positives au covid-19.

L'épidémie marque le pas

Si le gouvernement préfère jouer la carte de la prudence, aucun nouveau décès n'est à déplorer ce dimanche au Luxembourg. Depuis le mois de mars, l'épidémie a ainsi fait 564 morts.

Selon les données du ministère de la Santé, 123 personnes ont en effet été testées positives au covid sur 7.769 tests effectués ces dernières 24 heures.

Depuis mars, le Luxembourg dénombre donc 49.704 cas dépistés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



73 malades atteints du virus - contre 78 samedi - sont toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 15 se trouvent en soins intensifs, soit un de plus que la veille.





