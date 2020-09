Comme souvent en début de semaine, le Luxembourg ne déplore que très peu de nouvelles contaminations ce lundi. Seuls dix nouveaux cas ont été enregistrés par le ministère de la Santé lors des dernières 24 heures, sur un total de 1.141 tests effectués.

L'épidémie en veille ce lundi

Comme souvent en début de semaine, le Luxembourg ne déplore que très peu de nouvelles contaminations ce lundi. Seuls dix nouveaux cas ont été enregistrés par le ministère de la Santé lors des dernières 24 heures, sur un total de 1.141 tests effectués.

Neuf nouvelles infections le 3 août, onze les 10 et 17 août, puis seulement cinq le 24 et quatre le 31 août: traditionnellement le total des contaminations subit une chute libre le lundi. Un creux qui s'explique par une comptabilité opérée sur les dernières 24 heures, soit le dimanche, jour le moins foisonnant de la semaine. Ce 7 septembre ne déroge pas à la «règle» avec seulement dix nouveaux cas enregistrés sur les dernières 24 heures, contre 96 sur l'ensemble du week-end. Parallèlement, le nombre de tests pratiqués se révèle lui aussi moindre que ces derniers jours: 1.141, contre 7.351 dimanche et 9.198 samedi.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, 8.389 infections ont été recensées au total. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Nouvelle réjouissante, depuis le 17 août, plus personne n'est décédé des suites du covid-19 au Luxembourg. Soit très exactement trois semaines. En tout, le virus a fait 124 victimes au Grand-Duché depuis le 12 mars. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 morts.



S'agissant des hospitalisations, et vu que le ministère de la Santé a décidé de ne plus communiquer ces chiffres durant les week-ends, les dernières données faisaient état de onze personnes hospitalisées vendredi. Ce lundi, 15 patients atteints du covid-19 se trouvent dans un établissement hospitalier, soit une légère hausse de quatre unités. Aucun patient ne se trouve ce lundi dans une unité de soins intensifs. Enfin, le taux de reproduction effectif du virus reste tout juste au-dessus de l'unité, et s'établit à 1,02 aujourd'hui.

A l'échelle mondiale, le bilan approche ce lundi les 890.000 décès. La pandémie a en effet fait au moins 889.498 morts selon l'AFP. Plus de 27.172.460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 17.892.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 188.941 décès pour 6. 277.847 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 126.650 morts pour 4.137.521 cas, l'Inde avec 71.642 morts (4.204.613 cas), le Mexique avec 67.558 morts (634.023 cas), et le Royaume-Uni avec 41.551 morts (347.152 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 90 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (63), le Royaume-Uni (61), et le Chili (61).

A noter que le gouvernement français envisage de réduire la période d'isolement des malades et des cas contacts. La question devrait être abordée lors du prochain Conseil de défense. Par ailleurs, les Jeux olympiques de Tokyo, reportés cet été, débuteront le 23 juillet de l'année prochaine «avec ou sans le covid-19», s'est engagé ce lundi John Coates, le vice-président du Comité international olympique (CIO).

