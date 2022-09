Au total, 55 personnes ont contracté le virus depuis que la variole du singe a été répertoriée sur le territoire luxembourgeois. Un nouveau cas a été enregistré depuis la semaine dernière.

Point hebdomadaire

L'épidémie de variole du singe s'affaiblit

L'épidémie de variole du singe s'affaiblit. Depuis quatre semaines, une baisse continue du nombre de cas est constatée au niveau mondial et notamment en Europe. Au total, depuis le début de l'épidémie, 23.837 cas ont été recensés dans 43 pays et zones de la région européenne. Depuis la semaine dernière, 641 nouveaux cas ont été signalés aux autorités sanitaires.

Au Grand-Duché aussi, l'épidémie semble refluer depuis le mois dernier. Un nouveau cas a été recensé depuis la semaine dernière, portant le total à 55 personnes contaminées par le virus depuis qu'il a été détecté au Luxembourg. Tous les cas diagnostiqués positifs jusqu'à présent sont de sexe masculin dont la moyenne d’âge est de 37 ans.

«Trois cas ont été hospitalisés pour une courte durée et ont entre-temps quitté l'hôpital», rapporte la Santé dans son point hebdomadaire sur l'épidémie.

La campagne de vaccination va bon train

Depuis le 16 août, les personnes à risque peuvent se faire vacciner contre la variole du singe au service national des maladies infectieuses. En date du 14 septembre, 619 personnes avaient reçu une première dose du vaccin et 80 une seconde injection.

Vaccination sur rendez-vous Le vaccin est administré au service national des maladies infectieuses du centre hospitalier de Luxembourg (CHL), sur rendez-vous, aux personnes âgées de 18 ans et plus. Les rendez-vous peuvent être pris du lundi au vendredi de 8h à 17h au numéro de téléphone (+352) 4411-3129.

Le 24 août dernier, le conseil supérieur des maladies infectieuses a émis une recommandation qui prévoit l'administration d'une dose unique aux personnes ayant reçu une vaccination antérieure contre la variole par un vaccin vivant de 1ère ou 2e génération (personnes nées avant 1977 ou ayant une cicatrice typique de vaccination au niveau du bras).



Le Luxembourg dispose actuellement de 1.600 doses de vaccin : 1.400 ont été obtenues directement via l'autorité sanitaire européenne HERA, et 200 ont été réceptionnées via les Pays-Bas, ce qui va permettre de vacciner 800 personnes.

La variole du singe a causé trois décès en Europe

En Europe, la majorité des cas signalés de variole du singe ont entre 31 et 40 ans et sont des hommes (98,6%). Sur les 10.288 cas masculins dont l'orientation sexuelle était connue, 97% se sont identifiés comme des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. La majorité des cas présentent une éruption cutanée et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements,...6,1% des personnes atteintes par le virus ont dû être hospitalisées. Cinq cas ont été admis aux soins intensifs et parmi eux, trois sont décédés des suites de la maladie.

