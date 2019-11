L'identité des deux commerces qui occuperont les locaux situés dans la rue Philippe II a été dévoilée, mercredi, par la Ville. Les enseignes auront six mois pour trouver leur public, avant le renouvellement de l'offre.

L'éphémère s'invite rue Philippe II

(aa) - C'est une «offre complémentaire» qui va ouvrir ses portes le 2 décembre, en plein centre-ville de la capitale. «Bricks 4 Kidz» et «Botari» ont été retenus parmi les 39 candidatures reçues par la Ville pour revitaliser les commerces à la peine dans le secteur. La première enseigne proposera des ateliers pédagogiques et des activités pour enfants à partir de cinq ans avec des briques LEGO, tandis que la seconde vendra des accessoires et des vêtements venus de Corée et du Japon.

Le choix de ces deux nouveaux venus dans le cœur commerçant de la capitale n'est pas dû au hasard. La Ville a veillé à ne «pas concurrencer directement les enseignes déjà existantes», souligne Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale. Un élargissement de l'offre du quartier pour faire face à la puissance de frappe du Royal-Hamilius, dont les enseignes recrutent à tour de bras. «Nous voulons faire en sorte que les clients continuent d'emprunter ces rues du centre après l'ouverture», assure Serge Wilmes.

Pour leur donner le temps de trouver leur public, les deux pop-up stores resteront ouverts pendant six mois. Soit jusqu'au 1er avril. Le prochain appel à candidatures pour les deux locaux commerciaux sera lancé «en mars 2020», précise la Ville, sans nommer de date précise.

Une heure de parking offerte

Côté candidats, les perdants d'hier pourraient devenir les gagnants de demain. Les 37 commerces malheureux du premier tour auront droit à une seconde chance. Aucun détail n’a pour l'instant filtré sur leur profil.

A noter que la Ville offre la première heure de parking aux clients qui emprunteraient les parkings Fort Neipperg ou Fort Wedell. Un geste commercial de la capitale qui aura cours du 29 novembre au 25 décembre.