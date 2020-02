Malgré les tempêtes de ce mois de février, les travaux de construction de l'infrastructure qui culminera à 206 mètres, avancent bon train entre Mompach et Herborn, à la pointe Est du pays. Au printemps, elle remplacera quatre plus petits modèles d'une autre époque.

L'éolienne géante qui en effacera quatre petites

(MF avec VB) – Les énergies renouvelables gagnent du terrain au Luxembourg et le paysage éolien est amené à se modifier. Les premières petites éoliennes qui avaient été installées ont cédé la place «à des modèles plus grands et plus performants», expliquait le ministre de l'Energie (Déi Gréng) Claude Turmes, il y a peu.

Les habitants de Mompach et Herborn voient depuis plusieurs semaines se concrétiser cette nouvelle technologie plus monstrueuse, sur les hauteurs du Pafebierg. L'énorme éolienne installée par la Société luxembourgeoise des énergies renouvelables (Soler) qui se profile dans le paysage, va effacer à terme les quatre plus petits mâts du parc Windpower à Mompach.

Elles n'ont que 25 ans mais sont déjà désuètes avec leur puissance installée de «seulement» deux mégawatts. A elle seule, la nouvelle infrastructure de 3,2 mégawatts produira bien plus d'énergie: 7,5 millions de kilowatts par an. Soit l'équivalent de la consommation annuelle de 2.100 foyers.

C'est davantage que les 1.800 ménages qui pourront être alimentés exclusivement par le champ de panneaux photovoltaïques installé sous les émetteurs radio de RTL entre Junglinster et Beidweiler.

Si le Luxembourg reste encore très largement dépendant de fournisseurs étrangers pour couvrir ses besoins en électricité, le nombre d'installations photovoltaïques et éoliennes progressent bien ces dernières années. La hausse de la production d'énergie fournie par le vent a approché les 200%, entre 2013 et 2018.

Malgré les vents contraires qui soufflent à la Chambre des députés, le Luxembourg est décidé à surfer sur la vague de l'éolien. Il compte bien étoffer son parc pour atteindre les objectifs de son Plan national énergie et climat dévoilé en décembre par les deux ministres verts Claude Turmes et Carole Dieschbourg.

D'autres parcs éoliens sont déjà projetés dans l'Est du pays. Associée aux communes de Bech, Befort, Berdorf, Consdorf, Heffingen et Walddillig, Soler projette d'ériger cinq mâts dans le futur Windpark Mullerthal. Soler préconise de les implanter sur plateau de Christnach et Freckeisen mais rien n'est encore décidé pour l'heure.

Des mesures mais aussi l'étude d'impact sur la faune sont également en cours pour créer un parc à Flaxweiler. A Dalheim, où il est question des éoliennes depuis 2012, la procédure d'approbation doit être lancée cette année.