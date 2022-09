111.882 jeunes retournent sur les bancs de l'école dans le fondamental et le secondaire ce jeudi. Ils seront encadrés par près de 12.000 enseignants.

La rentrée scolaire en chiffres

L'enseignement public attire de plus en plus d'élèves

Mélodie MOUZON 111.882 jeunes retournent sur les bancs de l'école dans le fondamental et le secondaire ce jeudi. Ils seront encadrés par près de 12.000 enseignants.

C'est le grand jour pour des dizaines de milliers d'écoliers et d'élèves ce jeudi. Fini les vacances, c'est l'heure de retourner en classe. Comme à chaque rentrée, des nouveautés seront aussi au programme. Le ministre de l'Education Claude Meisch a ainsi annoncé la mise en place de mesures de gratuité dans les cantines, pour les cours de musique et dans les maisons relais, où les élèves pourront profiter d'une aide aux devoirs, fortement critiquée.

Claude Meisch détaille les nouveautés de la rentrée A quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Education Claude Meisch explique les nouvelles mesures prévues pour cette rentrée.

Un nombre record d'élèves va pouvoir profiter de ces nouveautés à partir de ce 15 septembre. Selon des chiffres fournis par le ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse cette semaine, 111.882 élèves feront leur rentrée en fondamentale et en secondaire. En six ans, le nombre d’élèves dans l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire a augmenté de près de 10%. La progression la plus importante est enregistré dans l'enseignement public, qui rencontre de plus en plus de succès au fil des années.

Le fondamental accueillera pour cette année scolaire 2022/2023 60.500 élèves, soit un peu plus de 1.000 écoliers en plus que l'année dernière. 54.373 enfants fréquenteront le public et 6.135 le privé.

51.400 jeunes sont inscrits en secondaire cette année. C'est 2.000 élèves de plus que lors de la rentrée en 2021. Ils sont 41.382 à être scolarisés dans le public et 9.992 dans le privé.

Plus d'un millier d'Ukrainiens

Parmi tous ces élèves, on dénombre un peu plus d'un millier d’Ukrainiens, qui ont fui leur pays avec leur famille pour trouver refuge au Luxembourg.



Si on comptabilise également les formations pour les adultes (36.943) et les étudiants fréquentant l'Institut national des langues (17.000), le total grimpe à 165.825 étudiants pour cette rentrée 2022/2023.

Le Luxembourg compte 47 lycées, dont 42 établissements d'enseignement public et 5 écoles privées qui suivent les programmes officiels du ministère de l’Éducation nationale. Quels sont les lycées les plus fréquentés du pays? Dans le public, ce sont le Lycée technique du Centre à Luxembourg (2.056 élèves) et le Lycée Mathias Adam à Pétange (2.050) qui comptent les effectifs d'élèves les plus importants. Du côté du privé, le Lycée Vauban trône en tête, avec 2.501 élèves. Quant aux écoles européennes, elles accueilleront dans leurs murs 6.123 élèves lors de cette rentrée scolaire.

Une profession majoritairement féminine

La cloche sonnera aussi la fin de la récréation ce jeudi pour les enseignants, qui retrouveront leur classe. L'Education nationale peut compter sur 6.647 instituteurs et institutrices dans le fondamental et 5.265 enseignants dans le secondaire pour encadrer les élèves. Selon les dernières données Eurydice disponibles, les enseignants luxembourgeois sont parmi les mieux lotis en termes de rémunération en Europe. Avec un salaire annuel de 78.286 euros brut en début de carrière dans le secondaire public, le Grand-Duché se classe loin devant ses voisins.

Si la profession est bien rémunérée, elle est aussi majoritairement féminine. Dans le fondamental, les femmes forment la grosse majorité du corps enseignant (80,5%). La répartition est un peu plus équilibrée dans le secondaire, où elles représentent 54,9% des effectifs.

Les fonctionnaires sont également largement représentés dans la profession. Dans le fondamental, 85,3% des enseignants sont des fonctionnaires, contre 68,3% dans le secondaire. 11% seulement possèdent un contrat à durée indéterminée dans le fondamental, pour 29,8% dans le secondaire.

