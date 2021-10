Mardi, gouvernements français et luxembourgeois devraient annoncer un renforcement de l'apprentissage de la langue luxembourgeoise directement auprès du public lorrain, lycéens comme adultes.

Accord franco-luxembourgeois

L'enseignement du luxembourgeois passe la frontière

Patrick JACQUEMOT Mardi, gouvernements français et luxembourgeois devraient annoncer un renforcement de l'apprentissage de la langue luxembourgeoise directement auprès du public lorrain, lycéens comme adultes.

Après deux reports, mardi, la Conférence intergouvernementale France-Luxembourg pourrait bien accoucher... d'une souris. Autrement dit : à défaut de grandes annonces sur la fiscalité des 112.000 frontaliers français ou sur l'élargissement des possibilités de télétravail, il se peut que la visite de Clément Beaune au Grand-Duché ne se traduise que par la validation d'une série d'accords, disons, moins attendus. A commencer par le renforcement de l'apprentissage de la langue luxembourgeoise dans les départements voisins du Grand-Duché.

Ainsi profitant de la venue à Belval du secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, l'Académie de Nancy-Metz et le ministère de l'Education nationale luxembourgeois ambitionne d’accroître cette formation linguistique non seulement auprès de plus d'adultes en formation continue mais aussi auprès de jeunes en lycées professionnels. La connaissance de la ''langue du voisin'' pouvant constituer un plus indéniable dans l'intégration professionnelle.

Pour l'heure, 870 élèves français suivent un cours de luxembourgeois, aussi bien en classe élémentaire qu'en lycée. Mais, au-delà des 14 établissements déjà engagés dans cette démarche, une extension de ces formations pourrait advenir rapidement. Ainsi, l'administration de Claude Meisch (DP) est prête à mettre à disposition des enseignants pour porter la bonne parole de l'autre côté de la frontière.

Greta et lycées professionnels

Cela se ferait à destination d'un public d'adultes, débutant dans la pratique de la langue, et qui pourrait être accueilli via les GRETA lorrains de Longwy, Talange, Metz et Thionville. Un cursus de 250 heures de formation pourrait ainsi voir le jour dès cette année scolaire 2021-22.

Par ailleurs, des modules de 8 heures devraient également être proposés mais cette fois pour des adolescents scolarisés en lycées professionnels de l'académie. Il s'agirait cette fois de cours dispensés à distance par l'INL (Institut national des langues).

Au-delà de ces initiatives, la Conférence intergouvernementale 2021 devrait aussi faire avancer quelques projets de cofinancements d'investissement en matière de mobilité. Ainsi, le Luxembourg a-t-il déjà assuré de sa participation dans le renforcement des liaisons ferrées sur le Sillon lorrain, y compris en mettant la main à la poche pour la réalisation d'un centre de maintenance des rames TER assurant la liaison quotidienne entre les deux pays.

