Un tunnel ferroviaire s'est effondré dans l'Oesling lors de travaux de maintenance. Si personne n'a été blessé, l'enquête devra déterminer les circonstances de cet incident.

Luxembourg 6 2 min.

Entre Kautenbach et Wilwerwiltz

L'enquête sur l'effondrement du tunnel ferroviaire a débuté

Samedi, vers 11 heures, un tunnel s'est effondré sur la ligne ferroviaire 10, dite ligne nord. L'accident s'est produit pendant des travaux de maintenance dans le tunnel ferroviaire de Schieburg entre Kautenbach et Wilwerwiltz. Des rochers ont enseveli la voie, ont annoncé dimanche les Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Interrogés lundi par le Luxemburger Wort, les CFL ont donné quelques détails supplémentaires sur le déroulement de l'accident. «Les pierres se sont détachées sur une section de quatre mètres de long», a déclaré Tom Ewert, porte-parole des CFL.

Des photos prises à l'intérieur montrent que le tube du tunnel, long de 236 mètres, s'est complètement effondré dans cette zone. «Lorsque les ouvriers ont commencé à travailler sur le plafond, quelques pierres se sont d'abord effritées. Un ouvrier a alors donné l'alerte et la section a été immédiatement évacuée. C'est alors que le plafond s'est effondré». Personne n'a donc été blessé dans l'accident, le pire ayant été évité de peu. Aucun train n'a non plus circulé sur la ligne pendant cette période. Celle-ci était déjà fermée.

6 Photos: Guy Jallay

En effet, des travaux sont actuellement en cours sur la ligne ferroviaire entre Ettelbruck et Gouvy. C'est dans ce contexte que les travaux d'entretien dans le tunnel avaient été planifiés. «Les CFL ont bien sûr entrepris dès le départ des examens pour vérifier la solidité du plafond du tunnel». Ceux-ci n'ont conduit à aucune alerte. Une enquête est toutefois en cours pour déterminer les raisons de cet incident. «Nous devons d'abord attendre le résultat de cette analyse», explique le porte-parole. «Il faut notamment déterminer si d'autres chutes de pierres pourraient suivre. Ce n'est qu'alors que l'on pourrait tirer de nouvelles conclusions et planifier la suite des opérations».

Pour cette raison, il n'est pas encore certain que la date d'ouverture prévue de la ligne nord puisse être respectée. Celle-ci aurait en effet dû avoir lieu le 11 septembre. Le trafic ferroviaire avait déjà été interrompu depuis le 20 août en raison de l'ampleur des travaux et remplacé par un service de bus.

Rappelons que le tunnel a été ouvert en 1863. La ligne en direction du nord est, avec ses 76,78 kilomètres (de la gare de Luxembourg Gare à la frontière belge), est la plus longue ligne ferroviaire continue du Grand-Duché.

