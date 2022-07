Lors de la rénovation de leur établissement, les propriétaires d'un magasin de sanitaires sont tombés sur une immense peinture derrière un mur. Maintenant, la ville se demande : "Qu'est-ce que c'est" ?

Une énorme découverte

L'énigmatique tableau de Differdange

Si quelqu'un avait dit à Fernando Abreu et Jorge Guimaraês, il y a un an, ce qu'ils allaient découvrir lors de leur projet de rénovation, les propriétaires du magasin auraient-ils laissé le marteau de démolition et le burin sur place ? En tout cas, le mur à l'arrière du local a actuellement le statut d'«intouchable».

Autrefois, des films de bobine passaient dans la maison d'angle au numéro 46 de l'avenue de la Liberté, lorsque le cinéma Breden attirait le public dans les années 1920. Des épiceries se sont ensuite installées au rez-de-chaussée, puis des supermarchés. «Supermarché Star» est encore aujourd'hui écrit en blanc sur fond vert au-dessus de l'entrée. Pour les deux Portugais, qui souhaitaient installer des lavabos et des baignoires étincelants dans leur nouveau magasin de sanitaires à l'été 2021, il était clair qu'un coup de peinture s'imposait.

Un immense tableau sur un deuxième mur

Ils ont donc démoli les sols, enlevé les papiers peints et abattu les murs. Un bureau devait être aménagé à l'arrière du magasin, sur une mezzanine qui servait sans doute de scène dans le passé. «L'espace était entièrement encombré de hautes et vieilles armoires, dont certaines avaient déjà été envahies par les termites», raconte Jorge Guimaraês. Lorsqu'ils ont peu à peu dégagé la galerie au marteau, un immense tableau est apparu sur un deuxième mur. Large et haut de plusieurs mètres, il occupe presque toute la façade. «Comme les armoires étaient si hautes, le tableau est resté complètement invisible pendant pratiquement des décennies», explique Fernando Abreu.

Les armoiries luxembourgeoises avec un lion rouge en forme XXL. Qui l'a peint ? Et quand ? Photo: Guy Jallay

L'homme de 36 ans était déjà venu, petit garçon, dans ce local, à l'époque où l'on y vendait encore des produits alimentaires portugais. «Je me souviens qu'à l'avant, on proposait des fruits, des légumes et toutes sortes de produits de consommation courante, et qu'à l'arrière, il y avait un stand de viande et de charcuterie. Parfois, des poulets tournaient aussi sur le gril», dit Abreu en montrant l'endroit où un petit escalier en bois mène aujourd'hui à la zone dégagée. «Je n'ai jamais vu d'œuvre d'art ici, tout était complètement fermé derrière».

Protégé par un film plastique

Pendant près d'un an, le tableau libéré de l'obscurité a mené une existence insignifiante dans l'avenue de la Liberté, puis est arrivé le 28 mai 2022 et la braderie de Differdange. Comme tous les magasins récents ouvraient leurs portes aux clients potentiels ce jour-là, il est arrivé qu'un homme entre dans le magasin de sanitaires et n'en revienne pas. Depuis, la commune de Differdange s'intéresse également à cette découverte.



4 Das betroffene Sanitärgeschäft befindet sich im Eckhaus der Avenue de la Liberté, auf Nummer 46. Foto: Guy Jallay

L'immense tableau représentant les armoiries du Luxembourg et le lion rouge est désormais recouvert d'un morceau de film plastique. « Nous voulions protéger l'image quand nous avons su qu'il s'agissait peut-être de quelque chose de plus important», explique Jorge Guimaraês. «Sinon, je l'aurais probablement arrachée», poursuit Guimaraês en mettant sa main devant sa bouche souriante.

Abreu : «Tu n'as pas aimé ce tableau dès le début».

Guimaraês : «Je pense qu'il a une valeur historique, mais il n'est pas vraiment bien fait».

Abreu : «Tu as dit qu'il était moche».

Guimaraês : «Oui, je l'aurais repeint, comme nous avons repeint en noir le papier peint tout autour».

Abreu : «Quand nous avons découvert le tableau, je me suis déjà dit que cela devait être quelque chose de spécial. Mais je ne pensais pas que cela nous occuperait autant maintenant».

Guimaraês : «Je ne suis pas si bête que ça en matière d'art», Guimaraês pousse son coude de manière taquine en direction d'Abreu. «Je serais curieux de savoir comment s'appelle la personne qui a peint ça».

Travaux interrompus

Guimaraês saute sur le petit escalier en bois et désigne un endroit en bas à gauche du tableau. «LR, ça pourrait être L et R», Guimaraês passe son doigt sur quelque chose de blanc qui ressemble plutôt à un gribouillis. «Peut-être que quelqu'un reconnaîtra la signature», lance Abreu. «Nous pourrions envoyer le mur à un musée et le faire examiner par des experts». Guimaraês se couvre à nouveau la bouche en souriant. Une chose est claire : tant que l'énigme de l'origine et de la date ne sera pas connue, les propriétaires ne pourront poursuivre leurs travaux de rénovation que de manière limitée.

Il y a quelques jours, la ville de Differdange a lancé un appel inhabituel : «Savez-vous de quoi il s'agit?», peut-on lire sur le site Internet de la commune, avec en dessous une photo de la fresque. Une course contre la montre a également été lancée dans le magazine communal Diffmag et sur Facebook. On mise sur les indications et l'expertise des citoyens, et les résultats seront présentés dans le numéro de septembre du Diffmag.

