Signée mardi, la nouvelle convention collective pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social valable jusqu'en 2023 prévoit des aménagements pour permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Et une revalorisation salariale.

L'engagement payant des personnels soignants

Signée mardi, la nouvelle convention collective pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social valable jusqu'en 2023 prévoit des aménagements pour permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Et une revalorisation salariale.

(Jmh) - Fortement sollicités au cours des onze derniers mois, les personnels du secteur des soins ont vu leurs efforts récompensés par l'octroi de compensation dans la nouvelle convention collective, signée mardi. Principale avancée, «l'adaptation des dispositions qui traitent de l'organisation du temps de travail». Autrement dit, la mise en place de dispositifs voués à permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Ce qui passera notamment par l'introduction d'un droit à la déconnexion.

Un tiers des maisons de soins concernées par le covid Plus vulnérables, les seniors en maisons de soins font l'objet des premières vaccinations. Mais le virus court encore, souvent plus vite que la campagne vaccinale.

Au vu de la charge de travail consentie depuis le début de la pandémie, syndicats et patronat se sont accordés sur l'octroi «d'un jour de congé supplémentaire récurrent et de deux jours de congé extraordinaire en 2021». Autrement dit, les salariés du secteur bénéficient désormais d'un repos minimum de 34 jours ouvrables, étendu à 36 jours minimum pour 2021. Un geste destiné à «remercier l’engagement sans précédent du personnel lors de la pandémie», selon le communiqué officiel.

La vaccination arrive en maisons de retraite Après les soignants, c'est au tour des retraités de bénéficier du vaccin anti-covid au Luxembourg. Mardi, la campagne de protection des aînés luxembourgeois a débuté avant de se poursuivre dans dix autres résidences seniors maintenant.

A noter que pour éviter que «le clivage» avec la convention collective en vigueur au sein de la fédération des hôpitaux «ne s'agrandisse davantage», le nouveau cadre du secteur prévoit également «un alignement du point indiciaire». Autrement dit, les personnels bénéficient également d'une revalorisation salariale de 1,98%. Les heures prestées au-delà de la durée de travail annuelle seront désormais majorées, ainsi que «toutes les heures travaillées les jours où aucune prestation n'était prévue initialement». Au total, ces nouvelles dispositions profiteront à quelque 10.000 salariés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.