L'énergie solaire s'invite chez les CFL

A Dudelange, Déi Gréng veut transformer le vaste parking pour remorques de CFL-Multimodal en source d'énergie renouvelable. Le ministère de l'Energie assure vouloir porter le projet auprès de la société de chemins de fer.

(AA & MF) - Un mois avant les objectifs climatiques «ambitieux» affichés lors du discours sur l'état de la Nation, Claude Turmes, ministre de l'Energie (Déi Gréng), a lancé un appel d'offres pour développer le photovoltaïque au Luxembourg. L'objectif de produire 11% de l'électricité luxembourgeoise à partir d'énergies renouvelables d'ici 2020, dépend avant tout de la capacité à construire de nouveaux parcs éoliens dans les temps, sait le ministre.

Du coup, la proposition de la section dudelangeoise de Déi Gréng de construire un parc de panneaux photovoltaïques au-dessus du parking des remorques de poids lourds entreposées sur la plateforme de CFL-Multimodal, tombe à point nommé.

Une fois recouverte par un toit, la vaste surface bétonnée pourrait devenir une vaste source énergétique. «Nous avions déjà plaidé pour la mise en place d'une installation solaire sur le parking des CFL il y a deux ans», rappelle Robert Garcia, membre de Déi Gréng. Le projet figurait dans le programme électoral des Verts pour les élections communales d'octobre 2017.

Deux ministres verts en soutien

Pour faire avancer l'idée, plus d'actualité que jamais dans l'agenda gouvernemental, les verts de Dudelange sont allés à la rencontre de deux ministres de leur parti, Claude Turmes et François Bausch, il y a quelques semaines. Les deux ministres ont salué la proposition et assurent «être prêts à la faire avancer et à l'accompagner», selon Olaf Münichsdorfer, en charge de la communication au ministère de l'Energie.

Le ministère de l'Energie lance chaque année un appel d'offres pour la construction et l'exploitation d'installations photovoltaïques. «On peut imaginer que l'année prochaine, l'appel d'offres sera spécifiquement orienté vers ce projet», glisse Olaf Münichsdorfer. Du côté des CFL, l'idée est nouvelle et n'a pas encore été discutée en interne.

Fait est que le terrain appartient à l'État et que la plateforme multimodale couvre les communes de Bettembourg et de Dudelange. Le parking où se garent les remorques de camions se trouve principalement sur le territoire communal de Dudelange, tout comme la majeure partie du terminal à conteneurs, de la voie ferrée et des bâtiments administratifs du siège.

En recouvrant le parking d'une toiture utile, Déi Gréng Dudelange compte parallèlement endiguer le phénomène de la pollution lumineuse sur le site logistique. Les puissants réverbères se retrouveraient en partie sous la toiture.