L'énergie solaire à l'ombre des émetteurs radio

Le plus grand parc solaire du Luxembourg est presque opérationnel sur le site des stations de radiodiffusion de RTL à Junglinster et Beidweiler. À partir de février, l'électricité pour 1.800 ménages y sera produite.

(pj, avec vb) - Ce n'est plus qu'une question de semaines avant que les deux parcs solaires installés à Junglinster et Beidweiler soient bel et bien connectés au réseau de distribution d'électricité nationale. Ainsi, mi-février 2020, le plus grand parc solaire du Grand-Duché sera opérationnel. «Les panneaux solaires ont été installés et l'installation est prête sur le plan électrique et mécanique», assure la société mère de RTL, CLT-UFA, qui exploite le parc solaire dans le cadre d'un projet de partenariat avec le fournisseur d'énergie Enovos.

Désormais, les opérateurs s'attendent à un volume de production d'énergie annuel de 7.000 mégawattheures. Soit l'équivalent de l'alimentation de 1.800 ménages assurée par les deux sites. A l'ombre des hauts mâts de 200 m de haut qui servent à l'émission des programmes de RTL, le site de Junglinster héberge désormais 7.000 panneaux solaires, tandis que l'émetteur de Beidweiler est entouré de 16.000 panneaux.

Pour réaliser ce projet, RTL et Enovos ont répondu à un appel d'offres du ministère de l'Economie. Les modules solaires ne couvrant qu'une partie de la zone respective des stations de diffusion, il serait possible de prévoir une augmentation de la surface recouverte. Dans le cas de la station de Beidweiler avec ses 2,9 hectares, le parc solaire pourrait être considérablement étendu. À la station de Junglinster également l'espace libre disponible est là, mais les deux partenaires n'envisagent pas d'extension.

Un peu d'histoire Les deux stations radio qui accueillent désormais un champ de panneaux solaires sont conçues pour diffuser des émissions radio à ondes longues. L'installation de Junglinster, datant de 1932, n'est plus en service et sert de secours si besoin. La station de Beidweiler, elle, diffuse depuis 1972 le programme radio RTL en langue française vers la France.

Les zones des deux sites restent la propriété de la CLT-UFA. Enovos était responsable de la construction et du financement, l'État luxembourgeois garantissant un tarif fixe de rachat de l'énergie produite. RTL Group est responsable de l'exploitation et de la maintenance des deux installations.

Au-delà de cette installation, le pays compte 6.990 centrales photovoltaïques que ce soit sur des terrains ou des installations privées ou publiques. Dernièrement, le ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng) indiquait d'ailleurs que le Luxembourg occupait la 7e place des pays de l'Union européenne pour la capacité photovoltaïque installée par habitant.