La progression de l'emploi salarié au Grand-Duché est de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2022.

L'emploi salarié a augmenté de 3,6% en un an au Luxembourg

(pam) - Alors que, dans sa dernière note de conjoncture publiée mardi 25 octobre, le Statec indiquait le contexte de guerre et d'inflation continue de dégrader l'économie, tout en laissant «entrevoir la possibilité d'une récession», le dynamisme de l'emploi salarié (qui concerne autour de 460.000 personnes) ne se dément pas encore au Luxembourg.

Selon les dernières données publiées ce mercredi 26 octobre, la progression est de +0,8% au deuxième trimestre 2022, par rapport aux trois mois précédents; d'une année à l'autre, elle est de +3,6%.

+15% chez les résidents non communautaires

Les activités spécialisées et les services de soutien, ainsi que l'administration et les autres services publics, sont les secteurs qui connaissent la plus forte progression annuelle: respectivement +4,7% et +3,9%. Concernant la première catégorie citée, «le développement favorable provient des activités comptables et des services de nettoyage courant des bâtiments», précise le Statec.

Concernant les personnes qui profitent du dynamisme de l'emploi salarié au Luxembourg, on retrouve en premier lieu des résidents non communautaires (de nationalité hors Union européenne): leur nombre a augmenté de près de 15% - 14,7% précisément - entre les deuxièmes trimestres 2021 et 2022. Ils sont plus de 20.000 à être salariés aujourd'hui au Luxembourg.

Sur la même période, le nombre de travailleurs salariés frontaliers a connu une hausse de 4,8%. La progression la plus marquée concerne les Français (+6,4%), devant les Belges (+3,2%) et les Allemands (+2,9%).

Enfin, à noter que, en un an, le nombre de femmes salariées a augmenté de 4,1%, contre 3,2% chez les hommes.

