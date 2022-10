En dépit d’une pénurie de personnel dans certains secteurs, il existe encore trop d’obstacles à l’embauche de travailleurs non européens au Luxembourg.

L’embauche des travailleurs non européens devrait être simplifiée

En dépit d'une pénurie de personnel dans certains secteurs, il existe encore trop d'obstacles à l'embauche de travailleurs non européens au Luxembourg.

Le Luxembourg devrait reconnaître que les jeunes travailleurs changent d'emploi, voire de carrière, plus rapidement que les générations précédentes et assouplir les restrictions imposées aux travailleurs non européens en matière de changement d'employeur, selon la Fedil.

Dans un rapport publié la semaine dernière, la fédération observe que le Luxembourg peine à recruter des travailleurs qualifiés depuis des années, et s'appuie de plus en plus sur des personnes extérieures à l'UE pour trouver des talents.

Cependant, malgré la nécessité croissante de faire venir des travailleurs non européens, il reste trop difficile pour les nouvelles recrues ou les entreprises de s'acquitter de la lourdeur de la procédure administrative. Les employés non européens qui veulent changer d'emploi ou de secteur au cours de la première année de leur permis de travail doivent demander l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, ce que déplore la Fedil.

«La Fedil s'interroge sur l'utilité de cette limite, étant donné que les employés, en particulier les plus jeunes, ont tendance à changer d'employeur ou même de secteur plus souvent que les générations précédentes. Cette limite semble injustifiée et dépassée au regard de l'évolution du marché du travail.»

Il est «absolument nécessaire» que le processus d'obtention d'un permis de travail soit plus rapide afin que les entreprises puissent recruter plus vite le personnel nécessaire, martèle la fédération dans son rapport. Dans les faits, les autorités peuvent prendre jusqu'à quatre mois pour traiter un permis de travail, le non-respect de ce délai par les fonctionnaires entraînant le rejet de la demande.

Pénurie de talents

Les compétences avancées en analyse de données et en mathématiques sont les principales priorités des recruteurs du secteur financier luxembourgeois, selon Luxembourg for Finance, qui a également sorti un rapport distinct la semaine dernière. Attirer les bons talents dans le secteur financier est d’ailleurs l'une des principales préoccupations des entreprises, selon une enquête menée l'année dernière par Deloitte Luxembourg.

En raison d'une pénurie persistante de talents et d'un changement des habitudes de travail pendant la pandémie, les employés dans la vingtaine demandent que le travail soit effectué davantage selon leurs conditions, avec des responsabilités, des horaires plus flexibles et des tâches plus significatives.

Les membres de la famille qui demandent un permis de séjour au Luxembourg pour rejoindre un travailleur recruté devraient être traités plus rapidement, car les longs délais et les «procédures excessives» empêchant des familles entières de s'installer ensemble pourraient nuire aux entreprises, assure de son côté la Fedil.

Le fait de devoir attendre jusqu'à neuf mois pour savoir si les membres de la famille peuvent obtenir un permis de séjour est «très long» et constitue «un obstacle considérable pour toutes les personnes non européennes qui souhaitent venir travailler pour un employeur luxembourgeois».

Gérer le processus en anglais

Toujours de l’avis de la fédération, les autorités luxembourgeoises devraient être plus actives pendant les mois d'été pour traiter les demandes plutôt que de laisser les décisions en matière d'immigration s'enliser. Et pour cause, de nombreux travailleurs non européens souhaitent commencer leur nouvel emploi vers la mi-septembre, ce qui correspond au début de la nouvelle année scolaire.

Enfin, les autorités compétentes devraient également être en mesure de gérer le processus en anglais, bien que ce ne soit pas l'une des trois langues officielles du pays, car les personnes venant de l'extérieur de l'UE n'ont souvent aucune connaissance du français, de l'allemand ou du luxembourgeois.

