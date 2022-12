Lundi, Christophe Hansen (CSV) a fait ses adieux à ses collègues du conseil de Winseler en adoptant le projet de budget pour 2023. D'autres défis l'attendent désormais.

Luxembourg 2 min.

Objectif les législatives en 2023

L'élu CSV Christophe Hansen met fin à sa carrière communale

Marc SCHLAMMES Lundi, Christophe Hansen (CSV) a fait ses adieux à ses collègues du conseil de Winseler en adoptant le projet de budget pour 2023. D'autres défis l'attendent désormais.

Après environ onze ans, Christophe Hansen tire un trait sur son engagement politique communal. Son départ du conseil communal de Winseler s'impose en raison de son changement de commune : Hansen déménage avec sa famille à Clervaux.

Les conditions de vote facilitées pour les étrangers Le Parlement a adopté ce mercredi le projet de loi qui facilite les conditions de vote des étrangers aux élections communales.

Avec l'adoption du projet de budget pour 2023, Christophe Hansen a également fait ses adieux lundi à ses collègues du conseil de Winseler, que le quadragénaire a remerciés pour leur bonne collaboration et leur flexibilité. Des élections complémentaires pour pourvoir le poste vacant au conseil communal ne sont pas nécessaires en raison des élections communales qui auront lieu dans moins de six mois.

D'autres ambitions politiques

Christophe Hansen veut d'une part utiliser le temps libre supplémentaire pour se consacrer en détail aux dossiers dont il s'occupe au Parlement européen - il est entre autres porte-parole du groupe PPE pour le commerce international, où les accords de l'Union européenne avec le Chili et le Mexique seront prochainement révisés. Et il est rapporteur sur les dispositions anti- déforestation de l'UE, par lesquelles l'Union entend protéger les forêts et, avec elles, la préservation de la biodiversité.

Comment les partis réagissent-ils au sondage politique? Les uns parlent d'un "instantané", les autres d'un "indice de confiance". Mais tous les partis ne veulent pas mesurer leur popularité à la Sonndesfro.

D'autre part, l'attention politique de Christophe Hansen se portera dans les semaines et mois à venir sur les deux échéances électorales au Luxembourg. En tant que co-secrétaire général, il sera sollicité pour l'organisation des campagnes dans les différentes sections locales et pour les élections nationales. Hansen ne se présentera pas lui-même aux élections communales de Clervaux.

Il se tient cependant prêt à briguer un mandat politique national à la Chambre pour la deuxième fois après 2013. A l'époque, il s'était classé sixième sur la liste nord du CSV. Il n'a pas encore été décidé s'il sera l'un des principaux candidats du CSV dans l'Oesling. La direction du parti va tout d'abord définir son orientation pour l'année électorale, notamment la date à laquelle les listes et leur composition seront décidées, a déclaré Hansen. Cela devrait se faire avant la fin de l'année.

La réforme des statuts adoptée en 2021 offre aux chrétiens-sociaux plusieurs options pour les élections à la Chambre, allant d'une tête de liste nationale à des duos de tête paritaires dans les quatre circonscriptions.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.