Si le réseau de bornes de rechargement s'intensifie rapidement, le marché de l’électromobilité tarde à prendre son véritable envol, selon les données publiées mardi par les ministères de la Mobilité et de l'Énergie.

L'électrique et l'hybride encore en sous-régime

(DH) - Le gouvernement a fait de l’électromobilité et de la promotion de la mobilité douce un élément-clé de son programme. Des subventions ont ainsi été mises en place pour l’achat de véhicules électriques et 1,8% des nouvelles immatriculations du parc automobile luxembourgeois concernent désormais des véhicules électriques ou hybrides, selon les données publiées mardi.

Pour répondre à cette nouvelle demande, 800 bornes de recharge doivent être installées à l’horizon 2020. Par ailleurs, des études sont en cours en vue de permettre l'installation de stations de recharge à haute puissance pour véhicules électriques sur les aires d'autoroute comme stipulé dans l’accord de coalition. En réponse à une question parlementaire de Marc Goergen (Piraten), François Bausch (Déi Gréng) et Claude Turmes précisent que ces études n’étaient «pas encore terminées».

Infrastructures globalement en place

D'autre part, la question a été posée aux ministres de la Mobilité et de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire de savoir si le système à venir se baserait sur le modèle allemand, où les grandes entreprises du secteur automobile investissent dans les bornes de rechargement. François Bausch et Claude Turmes rappellent que les opérateurs du secteur privé avaient «déjà la possibilité de s’installer sur des terrains n'appartenant pas au domaine public, comme par exemple les parkings des supermarchés».

Les bornes des sociétés privées pourront être intégrées au réseau Chargy, «à condition d'utiliser les mêmes protocoles techniques», précis. A l'orée 2020, le réseau de rechargement électrique aura tissé sa toile sur l'ensemble du territoire. Mais si les infrastructures répondent bien présentes, le parc de véhicules concernés peine à suivre la même courbe.

Léger frémissement

Selon les données publiées ce mardi, les véhicules de nouvelle génération représentaient 1,8 % des engins en circulation en 2018. Si les primes de l'Etat, notamment les nouvelles dispositions adoptées au mois de janvier, incitent à l'achat des véhicules concernés, la hausse des immatriculations tarde à réaliser un véritable bond en avant.

Pour cette année 2019, 547 véhicules électriques et 237 véhicules hybrides ont déjà été enregistrés du mois de janvier au mois de mai, à en croire François Bausch et Claude Turmes. Soit 2,9 % des nouvelles immatriculations. En définitive, 3.402 véhicules électriques ou hybrides circulaient au Grand-Duché au mois de mai selon les indications apportées par les ministres.