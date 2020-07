L'électricité verte, ce n'est pas que du vent

Le Luxembourg a produit 15,9% de l'électricité consommée l'an dernier. Et si la plus grande part provient des énergies renouvelables, les productions liées à la biomasse et à l'éolien ont le plus progressé en 2019.

Patrick JACQUEMOT Le Luxembourg a produit 15,9% de l'électricité consommée l'an dernier. Et si la plus grande part provient des énergies renouvelables, les productions liées à la biomasse et à l'éolien ont le plus progressé en 2019.

Le pays est encore loin de l'autonomie, certes. Mais grâce au soleil, au vent et à l'eau, le Grand-Duché réussit à produire toujours plus d'électricité verte. Ainsi, dans son dernier rapport, l'Institut luxembourgeois de régulation note que désormais 77% de la production nationale (un peu plus de 1.000 GWh pour la première fois) tient sa source dans l'exploitation d'énergies renouvelables. Des watts "Made in Luxembourg" qui, l'an passé, ont représenté de l'ordre de 1.043 GWh.

Et au vu des diverses annonces du ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng) ces dernières semaines, nul doute que ces chiffres vont encore bondir à l'avenir. Mais pour l'heure, il faut saluer l'effort déjà engagé qui a permis au pays d'avoir une part de 12,2% de la consommation nationale provenant des panneaux solaires, barrages et autres éoliennes installés sur le territoire.

Le soleil brille pour le photovoltaïque Avec 150 MW de puissance disponible à partir des installations déjà en place, le Luxembourg a doublé sa capacité de production en sept ans. Et de nombreuses implantations sont attendues pour 2020, notamment au-dessus de la Philharmonie au Kirchberg.

Et de tous côtés, la production "verte" augmente, passant des 688 GWh de 2018 à 802 GWh en 2019. Principal secteur à l'origine de cette hausse : la biomasse qui a gagné 65 GWh en un an. Suivie de l'éolien (dont le parc s'est largement développé depuis ces relevés). Ainsi, les courants d'air ont produit 27 GWh de plus l'an passé qu'en 2018. La part en lien avec des installations hydroélectriques croissant de 14 GWh, et le photovoltaïque de 12 GWh.

Mais, relativisons, si la part du renouvelable grimpe en proportion, c'est aussi dû au fait que le pays a -légèrement- moins consommé d'électricité en 2019. Le ratio est donc plus favorable. Au total sur douze mois, 6.555 gigawatts-heure auront été nécessaires pour soutenir l'activité économique et les besoins des ménages.

Le record grimpe Ce qui a augmenté au niveau de la consommation électrique l'an dernier, c'est le pic de consommation. Le top était à 1.085 MW en 2018, pour une pointe nationale à 1.103 MW en 2019.

Ces derniers dont l'ILR note qu'ils sont à nouveau restés fidèles à leur fournisseur d'énergie habituel. A peine 0,3% des abonnés ont ainsi fait la démarche de changer de prestataire. Soit juste un millier d'abonnés (contre 1.200 précédemment). Ce qui représente environ 1,9% en termes de volumes d'énergie ayant fait l'objet d'une transaction.

A analyser le marché du gaz naturel, l'Institut relève que la consommation annuelle nationale a, là aussi, été à la baisse. L'équivalent gaz de 8.880 GWh a été employé en 2019 quand il en avait fallu 8.898 GWh en 2018. L'arrivée d'un fournisseur est venu quelque peu chahuter la concurrence l'an passé. Mais là encore, douze ans après la libéralisation du marché, rien de bien fracassant. Seulement 295 consommateurs ont en effet changé de fournisseur.



