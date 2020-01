L'élargissement de l'A3 s'accélère

Si dans la présentation du budget, le passage à 2x3 voies de l'autoroute ne devait débuter qu'en 2021, le chantier sera entamé finalement dès l'automne prochain. Sur l'axe le plus emprunté du pays, voilà qui promet.

C'est parti pour cinq ans de travaux. La valse-hésitation qui semblait reporter sans cesse l'élargissement à 3 voies de l'A3 (sur 12 km) a pris fin cette semaine par une confirmation du ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Oui, le chantier décidé et voté en 2017 va maintenant débuter à l'automne.

Il est vrai que la mesure s'imposait sur cette autoroute qui a vu sa fréquentation être multipliée par 10 depuis 1985. Les nouveaux ouvrages, mis en place cet été en amont de la Croix de Gasperich, ont d'ailleurs été dimensionnés dans cette optique d'ouverture d'une voie de circulation supplémentaire. Il n'y a qu'à regarder l'écartement des piles du nouveau pont construit ou du passage à gibier pour en être convaincu.

Entre la capitale et la liaison avec l'A31, côté français, l'extension à venir devrait être en principe dédiée aux transports en commun et au covoiturage. Le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) a en effet exprimé lundi sa volonté d'étendre à l'ensemble des autoroutes du pays ce dispositif devant alléger le nombre d' «autosolistes» dans le trafic routier.

Mais avant d'en arriver là, les automobilistes devront ronger leur frein. En effet, sur cet axe qui peut voir circuler jusqu'à 90.000 véhicules par jour, la vitesse sera limitée à proximité des points en travaux. Les panneaux 70 km/h incitant les automobilistes et autres transporteurs à la prudence sur la portion concernée. A savoir: de la Croix de Gasperich à celle de Bettembourg, puis de la frontière à l'échangeur de Dudelange.

Du passage sur la bande d'arrêt d'urgence

On sait que la continuation de la voie de covoiturage belge sur l'E411 est en cours d'étude côté luxembourgeois. Ce prolongement est prévu sur l'autoroute A6 et devrait débuter en 2023, et ce jusqu'en amont de l'échangeur Mamer en direction de Luxembourg. Mais ce jeudi, dans une réponse parlementaire, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics a réaffirmé qu'un projet comparable, «prévoyant la transformation de la bande d'arrêt d'urgence en bande pour le covoiturage et les autobus» est lui aussi dans les cartons pour l'autoroute A4, entre Foetz et Leudelange.