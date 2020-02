L'archevêché reconnait que 10 signalements de comportements indélicats de la part de religieux ont été recensés l'an passé. Dans six cas, il s'agissait d'agressions sexuelles.

Luxembourg 2 min.

L'Eglise luxembourgeoise transparente sur les abus

Patrick JACQUEMOT L'archevêché reconnait que 10 signalements de comportements indélicats de la part de religieux ont été recensés l'an passé. Dans six cas, il s'agissait d'agressions sexuelles.

Depuis février 2019, l'archevêché de Luxembourg s'est engagé à fournir chaque année des informations sur le nombre de cas d'abus signalés auprès de sa cellule de contact. Une action allant dans le sens de la volonté du pape François. Promesse tenue puisque, ce jeudi, il a été révélé que six personnes avaient témoigné de violences sexuelles, mais aussi notamment quatre autres révélations de violences physiques ou émotionnelles subies à l’intérieur de l'Église.



Le cas le plus ancien de violence sexuelle remonte à une période entre 1940 et 1949, informe l'autorité religieuse. Dans un autre cas, les faits reprochés datent des années 60. Les quatre derniers dossiers trouvant, eux, leur origine dans les années 70. «Toutes les personnes concernées (deux garçons, quatre filles) avaient entre six et douze ans au moment des faits», reconnaît l'archevêché.

Mgr Hollerich: «C'est tolérance zéro» pour les abus sexuels Dans la vaste affaire des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique, à laquelle le Luxembourg n'échappe pas, l'archevêque Mgr Jean-Claude Hollerich a exprimé ce mercredi ses excuses publiques à toutes les victimes et a prôné la «tolérance zéro» pour les coupables.

Mais au-delà du constat, l'institution dirigée par le cardinal Hollerich et l'évêque-auxiliaire Léo Wagener depuis cet été, ne manque pas de détailler qui a commis les faits reprochés et le sort réservé à ces coupables. Ainsi, apprend-on que «trois personnes de la catégorie "prêtres ou religieux" et une autre personne ont été désignées comme auteurs présumés».

La Justice n'aura pas à statuer sur leurs responsabilités, tous étant morts désormais. Il n'empêche, l'ensemble de ces cas ont fait l'objet d'un signalement au Parquet.

Pardon demandé

Au-delà des cas de violence sexuelle à l’intérieur de l’Église à Luxembourg, la violence physique a aussi été citée comme motif dans sept signalements et l’abus émotionnel à quatre reprises. Un ultime cas recensé concernait des violences sexuelles subies «dans un contexte ecclésial à l'étranger» Il est à noter que dans deux cas, un paiement a été effectué à titre de «reconnaissance pour souffrance vécue».

«L'archevêque demande sincèrement pardon à toutes les victimes concernées pour les souffrances qu'elles ont subies et les conséquences des abus», signale le communiqué .

Reconnaissance Il y a un an, l'Eglise catholique luxembourgeoise reconnaissait avoir eu connaissance de 24 cas d'abus sexuels au cours des huit dernières années. Pour trois témoignages, il s'agissait de violences commises sur des adultes.

En matière de prévention, quatre cours de prévention d'une journée entière ont de nouveau été proposés l'année dernière aux collaboratrices et collaborateurs de l'Église (clergé et laïcs). Au total, 74 personnes ont participé à l'un de ces cours.

• Contacts de la structure de contact pour les victimes d'abus: tél. 621-676349, fir-iech-do@cathol.lu