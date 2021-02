Deux victimes d'abus sexuels et une de violences physiques se sont tournées vers le point de contact pour les victimes d'abus en 2020. Il s'agissait de faits anciens.

Luxembourg 2 min.

L'Eglise luxembourgeoise alertée sur trois cas d'abus

Patrick JACQUEMOT Deux victimes d'abus sexuels et une de violences physiques se sont tournées vers le point de contact pour les victimes d'abus en 2020. Il s'agissait de faits anciens.

(pj avec Maximilien RICHARD) Pour la deuxième année, l'Eglise catholique luxembourgeoise vient de publier le rapport annuel de la Structure de contact pour les victimes d’abus qu'elle a mise en place. Une transparence qui, systématiquement, s'est traduite auparavant par des signalements des faits révélés au parquet. Pour 2020, trois victimes ont ainsi révélé des faits d'abus sexuels et violences physiques.

Les infractions graves contre les enfants se multiplient La pédopornographie est dans le collimateur de la Justice mais de manière générale, les affaires d'abus sexuels et de maltraitance d'enfants ont donné lieu à l'ouverture de 182 nouveaux dossiers de plus en un an.

En ce qui concerne les agressions sexuelles, l'archidiocèse précise que celles-ci auraient eu lieu dans les années 60. De fait, le délai de prescription de la Justice est dépassé. Dans les deux cas, au moment des faits, les victimes (deux hommes) étaient mineurs. Trois prêtres/religieux ont été mis en cause dans les témoignages, ainsi qu'un laïc.

Pour l'affaire de sévices physiques et psychologiques, la mise en cause concerne une religieuse. Le rapport 2020 ne fournit pas plus d'informations sur les actes commis et la victime.

Sanctions, indemnités

Le vicaire général, Patrick Muller, indique également que l'an passé, l'Eglise n'a pas hésité à faire le ménage dans ses rangs. Ainsi, un prêtre de l'archidiocèse a été «interdit d'exercer le service sacerdotal en public et de rester seul en présence de mineurs». Cela en conclusion d'une procédure pénale administrative menée au nom de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi, est-il précisé.

L'an dernier aussi, dans trois cas, l'archidiocèse a versé des indemnités aux victimes d'abus. Il s'agissait de dossiers ouverts en 2018 et 2019.

Sam Tanson délimite le contrôle d'honorabilité La ministre de la Justice a présenté, mercredi, son projet de loi sur l'accès aux données indispensables pour l'octroi de certaines autorisations ou accès à des métiers. A l'avenir, l'usage des fichiers sera bien plus restreint et conditionné au réel besoin d'informations.

Depuis 2017, l'Eglise catholique du Grand-Duché a mis en place des formations afin de prévenir les abus dans le milieu ecclésial. Cours obligatoires pour l'ensemble des religieux et employés de l'archidiocèse. En raison des difficultés liées à l'épidémie covid, ces sessions ont dû être annulées l'an dernier. Le point de contact pour les victimes d'abus de l'Eglise a, lui, fonctionné sans discontinuer. Recevant les signalements par téléphone (621 676 349) aussi bien que par courriels (fir-iech-do@cathol.lu).

Les victimes ont ainsi le moyen d'entrer en contact avec un agent chargé non seulement d'écouter leur récit, mais aussi les accompagner dans les étapes suivantes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.