L'efficacité du vaccin Moderna revue à la baisse

Selon la firme américaine, le sérum anti-covid du laboratoire américain serait efficace à 90% contre le virus et à 95% contre les formes graves de la maladie. Des résultats légèrement plus bas que les derniers essais cliniques.

(AFP) - Alors qu'AstraZeneca et Johnson&Johnson enchaînent des difficultés, l'efficacité du vaccin de Moderna est elle légèrement revue à la baisse. Le sérum anti-covid du laboratoire américain serait efficace à 90% contre le virus et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine dans de nouveaux résultats publiés mardi.



Ces données proviennent d'un essai clinique de phase 3 conduit auprès de plus de 30.000 personnes aux Etats-Unis. L'efficacité est en légère baisse en comparaison des 94,1% annoncés dans un grand essai clinique publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine en décembre.

Moderna ne précise pas dans son communiqué si cette baisse dans l'efficacité est attribuable à l'émergence de nouveaux variants. Mais la firme de biotechnologie travaille sur deux versions modifiées de son vaccin, spécifiques aux variants, dont les résultats sur des souris -pas encore évalués par des pairs- sont encourageants.

«Les nouvelles données pré-cliniques sur nos vaccins candidats spécifiques aux variants nous donnent confiance dans notre capacité à anticiper l'émergence de nouveaux variants», a applaudi Stéphane Bancel, le patron de Moderna.

Au 12 avril, Moderna dit avoir livré 132 millions de doses de son vaccin anti-covid à travers la planète. Au Luxembourg, quelque 12.000 doses sont attendues d'ici la fin du mois. Au total, tous vaccins confondus, plus de 135.000 injections ont été réalisées sur le territoire depuis le début de la campagne de vaccination.

L'essai clinique de l'entreprise pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans compte quelque 3.000 participants américains, et son essai pour les enfants âgés de six mois à 11 ans continue à recruter ses 6.750 participants aux Etats-Unis et en Chine.







