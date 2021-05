278 élèves ont été dépistés positifs au covid dans la première semaine de mai. Mais, avec l'emploi des auto-tests, le ministère de l'Education a choisi de revenir sur certaines règles, comme la fin des demi-cours pour les classes supérieures du secondaire.

L'Education s'adapte au virus, encore et encore

Du 26 avril au 5 mai, pas moins de 307 classes ont vu leur fonctionnement perturbé par des signalements de cas covid. Mais contrairement aux semaines passées, aucun scénario de contamination en nombre n'est à déplorer sur cette période. Tout au plus, le ministère de l'Education a-t-il relevé dans trois écoles fondamentales et quatre lycées des points chauds (avec de 3 à 5 élèves infectés dans le même groupe).

Pour autant, pas question de laisser croire que le virus rôde moins en milieu scolaire. Avec 278 élèves et 33 adultes victimes d'une contamination en une semaine, on n'est encore loin du calme plat parmi les scolaires. Mais pour le ministre Claude Meisch (DP), le pari de tenir les effectifs en présentiel le plus longtemps possible d'ici les grandes vacances semble tenable.

Et le meilleur outil pour aider à venir à bout de cet objectif reste l'auto-test. Après une phase-test jugée concluante, pas moins de 1,6 million de kits seront distribués auprès du public scolaire d'ici les congés d'été. Cela afin de pouvoir assurer un dépistage antigénique rapide et facile par les élèves, soit à la maison soit en établissement.

L'accessoire a déjà permis de repérer 70 cas covid+ dès la première semaine de mise en service. Des jeunes (ou des membres du système scolaire) aussitôt mis à l'écart de leurs petits camarades ou collègues afin d'éviter que le virus ne circule.

Fort de cette première prévention, et compte-tenu du ralentissement du rythme des infections en population générale, le ministre de l'Education a d'ores et déjà annoncé que les élèves de 4ème, 3ème et 2ème (tant au secondaire classique qu'au général) pourront se retrouver en classe en effectif complet à partir du 31 mai. Ainsi, à l'issue des congés de Pentecôte, il en sera fini du travail en demi-groupe instauré depuis... le 30 novembre dernier.





