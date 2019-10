Laissés vacants depuis la fin septembre et le départ des salariés du géant américain de l'e-commerce, les locaux des Rives de Clausen seront occupés par des fonctionnaires du ministère dirigé par Claude Meisch (DP). À une date encore à déterminer toutefois.

L'Éducation nationale prendra la suite d'Amazon

(Jmh) - Les quelque 10.000 m² de l'ancien siège européen d'Amazon ne devraient pas rester vides très longtemps. Délaissés depuis la fin septembre et le départ des équipes du géant américain de l'e-commerce vers le Kirchberg, les locaux seront occupés par le ministère de l'Éducation nationale, indiquent mardi nos confrères de LuxTimes.

Si le bail signé par Amazon court jusqu'à la fin du mois de novembre, selon M Immobilier, propriétaire de l'ensemble des Rives de Clausen, l'arrivée des fonctionnaires placés sous la tutelle de Claude Meisch (DP) devrait se faire dans le courant 2020. Ces derniers devraient occuper pas moins de 8.000 m², tandis que le reste des espaces restera loué à Microsoft et Skype.

Jusqu'en septembre 2019, les quelque 2.250 salariés d'Amazon étaient regroupés sur le site des Rives de Clausen. Ils sont désormais répartis sur trois sites au Kirchberg. Photo: Marc Wilwert

À ce stade, aucune information sur les services du ministère concernés et sur la date précise de ce déménagement n'a été communiquée. «Tout dépendra du concept d'occupation de l'espace qui est en cours d'élaboration et du choix des entités qui seront choisies pour occuper ce site», précise Myriam Bamberg, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, contactée mardi.

Même silence autour du montant mensuel du loyer qui sera versé au propriétaire du site, le ministère se contentant de préciser que «l'État sera officiellement le locataire» via la commission des loyers du ministère des Finances et qu'il «mettra à disposition ces locaux». Pour mémoire, l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse constitue le deuxième poste de dépenses de l'État dans le projet de budget 2020 (13,2%) - derrière le ministère de la Sécurité sociale (18,1%) - et emploie quelque 570 agents.

De son côté Amazon a quitté les Rives de Clausen en septembre dernier pour s'implanter sur trois différents sites répartis au Kirchberg. Selon les dernières données du Statec, la firme emploie quelque 2.250 personnes au Grand-Duché, faisant d'elle le 12e employeur du pays.