En chiffres

L'économie sociale et solidaire prend de l'ampleur

Un peu plus de 15.000 personnes travaillent dans ce secteur en plein développement au Luxembourg.

L'économie sociale et solidaire (ESS) emploie un peu plus de 15.000 personnes dans le pays et représente 4% de l'emploi national. Au fil des ans, ce secteur prend de plus en plus d'ampleur dans l'économie nationale. Il représente aujourd'hui 0,8% de la production nationale et est en plein développement. En moyenne, la production de l'ESS croît 4 points de pourcentage plus vite que la production nationale et l'emploi qu'elle génère croît plus rapidement de 0,2 point de pourcentage.

Concrètement, le secteur regroupe tous les acteurs qui ont une cause économique ou sociale explicite comme objectif. Cette cause peut prendre de nombreuses formes (action sociale, santé, sport, éducation, syndicats,...) dans des organisations qui entretiennent des relations coopératives, associatives et solidaires entre travailleurs, producteurs et consommateurs.



L'asbl, le modèle le plus répandu

L'ESS se décline sous plusieurs formes, mais c'est l'asbl qui reste le modèle le plus populaire. En 2020, 76,2% des entités étaient constituées sous forme d'asbl. Elles représentent 81,6% de l'emploi du secteur.

Les principaux secteurs par nombre d'emplois en équivalent temps-plein sont l'action sociale (47,2%), la santé (22,5%) et l'éducation (8,1%).

Par rapport aux autres branches de l'emploi national, la proportion de frontaliers actifs au sein de l'ESS est relativement faible. Ils ne sont que 23,7% sur le nombre total de travailleurs.

Près de 15 millions d'heures prestées

En 2020, près de 15 millions d'heures ont été prestées par les 67.144 bénévoles du secteur. Les femmes ont travaillé l'équivalent de 45,1% du nombre total de ces heures. Mais la balance varie selon l'activité.

On retrouve une majorité de bénévoles de sexe féminin dans la défense des droits sociaux et les activités de charité (84,9% des heures sont prestées par des femmes). Elles sont plus nombreuses aussi dans les partis politiques et les syndicats (59,7%) ou encore la culture (51,1%). Les hommes s'engagent de leur côté plus dans le sport (80,5%), dans les associations professionnelles (83,9%) et dans les autres activités (59,7%).

