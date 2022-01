La propagation du variant Omicron a encouragé le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse à revoir sa copie concernant les mesures sanitaires à appliquer en milieu scolaire.

L'école s'adapte au covid à coup de mesures sanitaires

Elles sont au nombre de neuf. Depuis ce lundi 10 janvier, de nouvelles mesures sont appliquées dans les salles de classe. Ces adaptations du protocole sanitaire visent avant tout à maintenir l'enseignement en présentiel, malgré l'augmentation fulgurante des contaminations au covid-19 liées au variant Omicron. Le mardi 4 janvier, le Grand-Duché a enregistré un nouveau record de cas dépistés en 24 heures, s'élevant à 2.131 personnes testées positives.

Une dynamique qui a poussé le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch (DP) à adapter les procédures de lutte anti-covid dans les écoles du pays. Une semaine après la rentrée scolaire, les élèves et les enseignants doivent donc déjà s'accomoder du retour du port du masque généralisé et à la mise en quarantaine des écoliers ne participant pas au testing renforcé. Tour d'horizon de ces nouvelles mesures, détaillées dans un document rendu public par le ministère.

Ce nouveau protocole s'appuie principalement sur les tests. Déjà renforcée fin novembre, il s'agit d'une procédure que les élèves connaissent bien. Cette semaine, elle est à nouveau accrue pour les écoliers déclarés cas contacts d'une personne positive. Si leurs parents ont donné leur consentement, l'élève doit procéder à un test quotidien dès leur arrivée en classe, et ce, pour une durée d'une semaine d'école. L'enseignant de la classe de cet élève doit également se soumettre à ce testing journalier.

Un test PCR possible

En cas de test antigénique positif, l'élève ou le professeur concerné doit automatiquement s'isoler. Et ce, sans test PCR venant confirmer le résultat du test rapide. Le test PCR peut cependant être effectué pour établir un certificat de rétablissement. Cette mesure vise à réduire drastiquement les contaminations liées au variant Omicron.

Doivent également se soumettre à une quarantaine les élèves ni rétablis, ni vaccinés, ne partipant pas à la procédure de testing renforcé. En cas d'absence de consentement de la part des parents, ces écoliers, lorsqu'ils sont cas contact, sont priés de respecter un quarantaine de sept jours. Cette dernière peut ensuite être levée si l'élève se soumet à un autotest antigénique certifié, ou test PCR, lors du sixième jour après le dernier contact avec la personne positive. Le test doit cependant s'avérer négatif. Dans le cas contraire, la quarantaine est prolongée de sept jours supplémentaires.

Par ailleurs, les autotests antigéniques certifiés réalisés dans le milieu scolaire voient leur validité étendue. Le résultat peut en effet être utilisé pour les activités de loisirs concernés par le dispositif 2G+ pendant 24 heures, sans qu'un QR code soit nécessaire.

Le renforcement du dispositif de testing concerne également les lycéens. A partir de cette semaine, tous les élèves de l'enseignement secondaire seront éligibles à trois tests rapides chaque semaine. Une mesure appliquée depuis la fin du mois de novembre dans les écoles fondamentales du pays.

Si une chaîne d'infection est détectée dans une école ou un lycée du pays, l'Inspection sanitaire ou le ministère peuvent procéder à la mise en quarantaine d'une ou plusieurs classes, mais cela n'est désormais plus systématique. Un passage à l'enseignement à distance peut également être décidé. Dans un tel scénario, appelé le scénario 4, l'enseignant en est informé par sa direction.

Depuis la rentrée, les écoles font également l'objet d'un renforcement du port du masque. Ce dernier est obligatoire dans toutes les structures d'éducation et d'accueil du Grand-Duché pour les activités scolaires, périscolaires et parascolaires, lorsque ces dernières se déroulent à l'intérieur. Le port du masque est également obligatoire lors de la circulation dans les bâtiments. Il concerne les élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental, ainsi que l'ensemble du personnel.

Le booster ouvert aux adolescents

Afin de renforcer l'imunité des adolescents, la dose booster est désormais ouverte à ces derniers. Depuis ce lundi, les 12-18 ans ont ainsi accès à la dose de rappel, si leur dernière vaccination anti-covid remonte à plus de trois mois. Une mesure qui permet une protection accrue face au variant Omicron, plus virulent.

Enfin, la dernière de ces mesure ne sera appliquable qu'après le vote de la nouvelle loi Covid. Elle concerne la mise en isolement des personnes vaccinées testées positives. Actuellement fixé à dix jours, cette durée sera réduite à six jours si l'élève testé dispose d'un schéma vaccinal complet, ou s'il a déjà reçu une dose complémentaire de vaccin. Elle ne pourra cependant être réduite qu'en cas d'autotest négatifs réalisés le cinquième et le sixième jour d'isolement. Si l'un, ou les deux, de ces tests se révèlent positifs, la durée est à nouveau rallongée à dix jours. Sans schéma vaccinal complet, l'élève testé positif doit, pour sa part, respecter un confinement de dix jours.

