Le ministre de l'Education nationale a livré, ce jeudi, les premiers détails de la réouverture annoncée des établissements d'enseignement. Elle se fera par étapes entre le 4 et le 25 mai et les élèves iront en classe une semaine sur deux en portant obligatoirement un masque dans l'enceinte de l'école.

«L'école ne sera plus la même»

L'organisation du retour à l'école apparaît comme un véritable casse-tête. Le ministre de l'Education nationale, Claude Meisch (DP), a présenté ce jeudi un véritable numéro d'équilibriste. Car il doit non seulement assurer la protection de la santé de tous et continuer à freiner la propagation du covid-19, mais aussi garantir la mission fondamentale de l'école. A savoir donner les mêmes chances à chaque enfant de réussir une année scolaire pour le moins particulière.

Après avoir «pesé le pour et le contre de plusieurs scénarios», le ministre a avancé un calendrier pour la réouverture des écoles fermées depuis le 16 mars. Différentes phases entre le 4 et le 25 mai sont envisagées. «Il n'y aura pas de normalisation totale», a prévenu Claude Meisch. «L'école ne sera plus la même, et un nouvel effort de toute la communauté sera nécessaire pour assurer les énormes mesures de sécurité», a t-il ajouté.

Calendrier de reprise 4 mai reprise des classes de 1re de secondaire classique et général ainsi que des terminales de la formation professionnelle 11 mai reprise des autres classes de secondaire et de la formation professionnelle ainsi que des cours individuels de l'enseignement musical 25 mai reprise des classes du fondamental et des activités des crèches, maisons relais et foyers

Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, toutes les classes du fondamental et du lycée seront divisées en deux groupes distincts qui ne se croiseront pas à l'école. Et un système d'alternance sera mis en place: la moitié des élèves d'une classe passera une semaine à l'école pendant que l'autre partie sera à la maison pour effectuer des révisions. Les enseignants devront donc dispenser le même cours deux semaines de suite.

Ce système a été imaginé, afin de «garantir la continuité de l'enseignement tout en permettant d'assurer la distance de deux mètres entre chaque enfant», a expliqué Claude Meisch. De plus, le port d'un masque dans l'enceinte de l'école sera obligatoire. Dans la salle de classe, il demeure néanmoins facultatif. Élèves et enseignants se verront tous remettre deux masques par les autorités. Cette obligation vaut évidemment aussi dans les transports scolaires. «Le plus simple est de dire aux enfants de porter une protection de la porte de la maison jusqu'à la salle de classe et vice versa», a déclaré le ministre.

La circulation dans les écoles sera également réorganisée afin d'éviter les goulots d'étranglement, avec par exemple, des couloirs et des cages d'escalier à sens unique. Chaque établissement devra évidemment s'adapter au mieux. Des produits de désinfection pour les mains seront mis à disposition dans les entrées et dans chaque salle de classe. Les récréations seront aussi organisées en alternance afin d'éviter que les groupes ne se croisent.

Les cantines resteront, elles, fermées et pour y remédier les écoles proposeront des «food packs» alors que les cours de sport restent aussi suspendus jusqu'à nouvel ordre. A noter que les parents dont les enfants fréquentent le fondamental pourront évidemment continuer à profiter du congé pour raisons familiales version covid-19. Avec ces annonces c'est également une perspective de cinq semaines supplémentaires d'école à la maison. Pour y faire face, le site internet schouldoheem.lu continuera d'être abondamment alimenté, a promis le ministre.





