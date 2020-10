Avec plus de 370 contaminations entre le 17 et le 23 octobre, les cas en milieu scolaire sont en forte augmentation. Par contre, aucune nouvelle chaîne d'infections n'a été constatée selon le ministère de l'Education.

Luxembourg 2 min.

L'école n'échappe pas à la hausse des infections

Eddy RENAULD Avec plus de 370 contaminations entre le 17 et le 23 octobre, les cas en milieu scolaire sont en forte augmentation. Par contre, aucune nouvelle chaîne d'infections n'a été constatée selon le ministère de l'Education.

Malgré la forte croissance du nombre de cas positifs dans la population au Luxembourg, «aucune nouvelle chaîne d'infections n'a été constatée dans les écoles et lycées du pays entre le 17 et le 23 octobre», annonce ce lundi le ministère de l'Education nationale.

Même si un scénario 3 (à savoir une chaîne d'infections avec plusieurs cas reliés par une infection intrascolaire) a été constatée dans une maison relais (quatre professionnels impliqués mais aucun enfant), le nombre d'infections à l'école est en augmentation. Le ministère considérant toutefois la situation comme «stable et très limitée».

Les trois scénarios en cas de virus en classe Le ministre de l'Education a présenté le dispositif appliqué si un ou plusieurs élèves sont dépistés positifs au covid-19. Une façon de répondre aux craintes des jeunes, des familles et des enseignants.

Concrètement, ce sont 81 élèves et professionnels, issus des écoles et lycées publics et privés, qui ont contracté le virus à cause d'une source extérieure à la classe. Il s'agit du scénario 2 qui fait référence à maximum 2 cas positifs dans une classe.

Par contre, les contaminations du scénario 1 ont véritablement explosé avec 290 cas positifs. Le scénario 1 correspond à la contamination d'un jeune à l'extérieur de l'établissement scolaire sans propagation du virus à l'école.

Pour l'ensemble de la semaine concernée, soit du 17 au 23 octobre, 257 jeunes et 111 enseignants ont contracté le virus. Une nette augmentation, par rapport à la semaine précédente, qui s'explique donc par la forte présence du virus dans toute la société et le milieu scolaire n'échappe pas à ce phénomène.

La Féduse exige le masque en classe Alors que le nombre de cas de covid flambe, le syndicat enseignants invite le ministère de l'Enseignement à prendre de nouvelles dispositions pour le milieu scolaire. Une exigence portée aussi par les professeurs du SNE ou du SEW-OGBL.

De plus, un nombre croissant d'adultes membres du personnel s'infectent lors de contacts dans le milieu privé et ne peuvent plus assurer le cours en présentiel à l'école. C'est un défi supplémentaire auquel doit faire face l'Education nationale qui cite notamment l'Ecole de commerce et de gestion où plusieurs enseignants ont été mis en quarantaine suite à la détection d'un cas positif parmi le personnel administratif.

Depuis le début de l'année scolaire, 637 élèves et 171 enseignants ont été diagnostiqués positifs au covid-19 dans tous les secteurs de l'enseignement: fondamental, primaire et secondaire.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.