L'école Gaston Thorn compte près de 300 préinscriptions

Nouvelle école de Differdange: toutes les infos sur la rentrée en septembre

L'École internationale de Differdange va ouvrir ses premières classes en septembre 2016 et les inscriptions vont bientôt débuter. Au choix, deux filières: une francophone et l'autre, anglophone. Comment fonctionne cette nouvelle école européenne gratuite et quels seront vos choix en tant que parents?