A 11h, le ministre de l'Education prendra la parole pour évoquer les nouvelles règles qui s'appliqueront dans le fondamental et le secondaire après les congés de Carnaval. Des choix dictés par la montée des infections chez les jeunes.

L'école en plein doute

Drôle d'humeur à l'approche des vacances de Carnaval. Pas de parade, pas de confetti, pas de classes de neige pour les écoliers et lycéens du Luxembourg. A la place : inquiétude et incertitude. D'abord la peur en constatant que, ces dernières semaines, le covid a sévi plus que jamais parmi les scolaires. A ce sujet, la rétrospective du ministère de la Santé donne des sueurs froides. «Les 0-14 ans ont le taux d'incidence virale le plus important dans la population». C'est aussi la tranche d'âge qui a vu le plus progresser ce même taux (+46% en une semaine).

Et plus le covid réussit à pénétrer les écoles, plus l'enseignement en souffre. Élèves ou enseignants mis à l'écart, classes en demi-groupe quand ce n'est pas carrément les établissements qui ferment. Comme ce fut le cas à Schifflange, après le dépistage positif de 40 élèves... Une première digue a été dressée, avec le recours à nouveau à l'école à domicile. Maintenant, il faut réfléchir à un nouveau barrage. Au ministre de l'Education d'en révéler les plans ce vendredi.

A 11h, Claude Meisch (DP) parlera donc. Un rendez-vous annoncé comme celui de «l'ajustement du dispositif sanitaire applicable dans le secteur scolaire et éducatif». Car que faire maintenant : poursuivre le Schouldoheem ou rouvrir les établissements. Le premier choix à l'avantage d'éviter les chaînes de contamination (mais le distanciel perturbe l'apprentissage et la sociabilisation); la seconde solution (bonne pour le relationnel mais risquée sanitairement).

Il y a aussi la piste du masque protecteur généralisé. Va-t-on devoir l'imposer même en cours, et à partir du 2e cycle? La solution n'est plus repoussée.

Dans la ligne de mire

Il est temps aussi pour le ministre de rassurer (ou au moins d'informer) sur la tenue des examens en cette année scolaire bouleversée à nouveau? C'est en effet là une source d'angoisse pour nombre de garçons et filles. Se pose même au passage la problématique du respect du programme. Les enseignants devront-ils devoir rogner sur les savoirs transmis? L'idée trotte dans l'air.

Idem pour la certification des apprentis qui, crise oblige, peinent à trouver des stages pour valider leur formation. Quelle modalité sera adoptée au final pour l'attribution de leur diplôme ?

Comme si cela ne suffisait pas, le ministre est également attendu sur le sort des maison relais et des crèches. A leur tour, elles se trouvent dans la ligne de mire du virus et ses variants. De fait les familles, impactées par une éventuelle fermeture des structures, tiennent à savoir sur quel pied danser (par exemple sur l'accès au congé pour raisons familiales).

A noter que ce vendredi, le Premier ministre et la ministre de la Santé tiendront eux aussi une conférence de presse. Xavier Bettel et Paulette Lenert intervenant alors que les mesures covid actuelles doivent prendre fin le 21 février.

Tester d'abord, rentrer ensuite Parmi les annonces attendues du ministre de l'Education, un nouveau protocole pourrait voir le jour pour les élèves de retour de quarantaine ou d'isolement. Le seul respect de la période à la maison ne suffirait pas, il faudrait montrer patte blanche avant de retourner en classe. La solution : présenter un test négatif pour retrouver sa place en cours.

