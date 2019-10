L'école a appris à vivre sous les menaces

Un élève a menacé de déclencher une fusillade dans un lycée de Pétange ce vendredi matin via les réseaux sociaux. Fausse alerte. Nathalie Keipes, directrice du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaire (CePAS) ne se veut toutefois pas alarmiste.

L'information a très vite envahi les médias luxembourgeois, ce vendredi matin: un élève du lycée technique Mathias Adam de Pétange avait posté sur les réseaux sociaux un message affirmant qu'il mènerait une fusillade de masse dans son école. Même s'il a rapidement été interpellé par la Police sans avoir eu le temps de mettre son projet à exécution, l'événement constitue une source d'interrogation sur le mal-être des jeunes en milieu scolaire.



«C'est la première fois que nous rencontrons un pareil cas», précise le ministère de l'Éducation nationale, tandis que le parquet du Luxembourg affirme qu'«à aucun moment n'a existé un danger réel ni pour les élèves, ni pour le personnel enseignant». Une prise en charge du jeune homme soupçonné a été organisée, sitôt son arrestation.

Les écoles restent un public cible

Une situation inédite donc, mais pourrait-elle se répéter à l'avenir? «Il faut rester prudent», répond Nathalie Keipes, directrice du CePAS (Centre psycho-social et d'accompagnement scolaire). «Des cas similaires ne devraient pas se multiplier. Il n'y a donc pas de dynamique d'imitation imminente au Luxembourg. C'est un petit territoire. Et même en France ou en Allemagne, cela reste assez rare.»

Il n'en demeure pas moins que «la situation de ce vendredi prouve que cela s'est bel et bien passé, et que, donc, il faut s'y préparer», poursuit la directrice du CePAS. «Des procédures sont mises en place dans tous les lycées du pays en collaboration avec la Police, car les écoles, les élèves, les enseignants et les personnels restent, qu'on le veuille ou non, des publics cibles pour ce genre d'action.»

Surtout que, parallèlement, les ministères de la Sécurité intérieure et de l’Éducation nationale avaient fait état, en mai dernier, d'une explosion du nombre de plaintes pour agression dans les établissements scolaires: le phénomène a connu une hausse de 26% entre 2017 et 2018.

Ce mal-être à l'école, interface émergente de l'adolescence, fait l'objet d'une attention particulière de la part du CePAS. «Nous suivons de très près les jeunes entre 11 et 17 ans en milieu scolaire», explique Nathalie Keipes qui embraye: «Le mal-être est un phénomène qui a toujours existé. Il peut être d'ordre familial ou individuel, et nos études récentes montrent que différents facteurs sont détectables en amont».

La radicalisation est l'un d'eux. «Elle fait aujourd'hui l'objet d'une prise de conscience plus importante, et nous y accordons une attention toute particulière, à travers un travail de prévention dans les services socio-éducatifs des établissements et l'accompagnement scolaire», deux axes dans lesquels le CePAS offre ses ressources.

L'influence d'Internet

Enfin, en relation directe avec le cas de Pétange, la directrice du CePAS souligne l'impact de la digitalisation dans la vie des adolescents et sur leur bien-être. «Les réseaux sociaux constituent à la fois des ressources dans le développement du jeune et un moteur de tous les comportements nuisibles», décrit Nathalie Keipes.

L'influence d'Internet sur le comportement des jeunes est énorme car «il accélère la diffusion des informations et offre de nouvelles plateformes aux jeunes pour se connecter entre eux, et là encore, le danger de la radicalisation intervient», relate Nathalie Keipes, qui estime qu'il est de notre devoir «de veiller à diffuser une information de qualité aux jeunes et surtout de travailler leurs compétences d'analyse des médias afin de développer leur esprit critique.»