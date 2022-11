Plusieurs recommandations ont été dressées par la fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution. La plupart des supermarchés et centres commerciaux comptent y adhérer.

Luxembourg 2 min.

Economies d'énergie

L'éclairage et le chauffage réduits dans les supermarchés

Simon MARTIN Plusieurs recommandations ont été dressées par la fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution. La plupart des supermarchés et centres commerciaux comptent y adhérer.

À l'instar d'autres pays de l'Union européenne, le Luxembourg se doit de baisser sa consommation de gaz d'au moins 15% jusqu'à fin mars prochain. Un objectif pour le moment respecté, bien que les premières évolutions soient quelque peu tronquées par la météo clémente de cet automne. La consommation de gaz risque de grandement s'accélérer ces prochains jours au regard de la chute des températures.



Voici les aides destinées à alléger la facture énergétique Le conseil de gouvernement a approuvé vendredi dernier un paquet de mesures décidé lors de l'accord tripartite pour aider les ménages à réduire leurs factures.

Tous les acteurs sont donc appelés à se mobiliser, à commencer par les supermarchés et les centres commerciaux, des structures très énergivores. C'est pour cette raison qu'un plan de sobriété énergétique a été mis au point avec la fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution (FLAD), en concertation avec les différents centres commerciaux du pays comme le Kirchberg shopping center, la Cloche d'Or, le Knauf de Pommerloch et Schmiede ainsi que le Belle Etoile shopping center.

Une limitation de l'éclairage en intérieur et en extérieur

La FLAD a donc dressé une liste de conseils et de recommandations que les galeries marchandes précédemment citées appliqueront. Cela passe notamment par l'extinction des enseignes lumineuses extérieures dès la fermeture des magasins entre 22h et 6h ainsi que la baisse des températures des locaux à 20° degrés maximum en hiver. Un travail doit également être fait sur l'éclairage intérieur des bâtiments avec notamment une limitation de l'éclairage général des enseignes intérieures et une baisse systématique de l'intensité lumineuse avant l'arrivée des clients.

Le Luxembourg, 17e meilleure performance climatique Le Grand-Duché a gagné une place parmi les 59 pays qui composent l'indice de performance en matière de changement climatique.

Les recommandations de la FLAD passent également par une limitation de l'éclairage de la surface de vente ainsi que par la sensibilisation des salariés à la question énergétique. «Il est important de noter que les recommandations et le guide ne seront appliqués que dans la mesure du possible et dans tout respect des règles de sécurité et d'hygiène», indique la FLAD dans un communiqué. Cette dernière ajoute également que chaque membre de la fédération applique déjà au sein de son entreprise des mesures spécifiques adaptées à son fonctionnement et aux spécificités techniques de ses bâtiments.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.