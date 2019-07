Un nouveau nom, une nouvelle direction et un nouveau concept donneront un nouveau souffle au Festival d'Echternach, du 11 au 14 juillet. Sur le papier, la programmation des quatre jours est alléchante. Du bon son en perspective, mais pas seulement.

L'Echterlive s'apprête à jouer ses premières notes

(PJ avec Eric Hamus) L’ancien Festival d'Echternach est mort en 2017. Après 43 éditions, l’événement connaissait une chute de fréquentation et donc une baisse de ses finances. Une année de pause plus tard, voilà donc que naît l’Echterlive. C’est à Maxime Bender que le «bébé» a été confié.

Le saxophoniste de renommée internationale, chef de file de plusieurs ensembles de jazz, aura l’occasion de prouver cette semaine qu’il a su trouver la bonne formule pour attirer les amateurs de musique, de toutes les musiques même.

En regardant la programmation des quatre jours, la touche apportée par l’artiste à cette première édition se fait déjà sentir. Les musiciens nationaux sont loin d’être relayés à l’arrière fond de l'affiche. La preuve : Serge Tonnar et son groupe Legotrip, sont attendus dès l’ouverture, jeudi, sur la scène principale. Un plateau installée dans la cour même de l'abbaye d’Echternach.

De Läb et son chant luxembourgeois seront aussi de la fête. Et la playlist Echterlive de cette fin de semaine multipliera ainsi les artistes nationaux. Des exemples ? Eric Durrer et son groupe Choco y sus Complices qui se produiront avec Jérôme Klein vendredi, les musiciens du Conservatoire d'Echternach samedi, etc.

Il faudra aussi compter sur quelques «grosses pointures » internationales. Sont attendus la chanteuse jazzy Joss Stone, le saxophoniste Donny McCaslin (entendu sur le dernier album de David Bowie) ou le «Hendrix du Sahara», Vieux Farka Touré.

Impliquer la ville, son patrimoine et ses institutions a constitué une préoccupation particulière du groupe de travail qui a développé le nouveau festival. Maxime Bender ne cessant de rappeler ce leitmotiv : «Les gens d'ici devraient à nouveau avoir le sentiment de faire partie de ce festival».

Dans ce contexte, les deux concerts de minuit prévus dans la basilique d'Echternach méritent une attention particulière. Vendredi, l'électro-producteur luxembourgeois Napoleon Gold emmènera le public vers de nouvelles sphères avec un quatuor à cordes. Samedi, ce sera au tour de l'organiste primé Maurice Clement de croiser les notes du jeune producteur électro Amaar.



Ateliers yoga en prime

Sauf qu’il serait trompeur de limiter l’Echterlive aux seuls musiciens. C’est un festival artistique au sens large qui s'annonce. Le démontrera, chaque soir à 23h30, la performance son et lumière donnée sur l'abbaye. Une manière contemporaine, sonore et visuelle de clore chaque soirée dont le Luxembourgeois Paul Schuhmacher assurera la production.

À Echternach, il y aura aussi tout ce qui fait un bon festival en plein-air : une bonne restauration, des animations sympas – comme ces ateliers artistiques et cours de yoga le week-end - des navettes pour faciliter la venue et le retour des festivaliers, etc. Allez, venez chanter, bouger, danser et en prendre plein les oreilles et les yeux…

À noter enfin que plusieurs festivals se dérouleront dans les prochaines semaines au Luxembourg, mais aussi dans la Grande Région d'ici la fin août. Petit tour d'horizon grâce à notre carte interactive.