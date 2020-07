Quatre ans après le début du chantier, une voie unique est désormais ouverte à la circulation. Point névralgique, le giratoire permet de relier l'autoroute A13 au Laboratoire national de santé ainsi qu'au terminal multimodal des CFL.

L'échangeur de Dudelange-Burange tourne rond

(JFC, avec Luc Ewen) - Les travaux avaient débuté en 2016 et leur fin est programmée pour la fin de cette année, voire 2021 au plus tard. Aujourd'hui, une voie est enfin accessible aux véhicules sur le rond-point de Dudelange-Burange. Point névralgique par excellence, cet échangeur joue un rôle stratégique dans la gestion du trafic. A partir de la collectrice du sud - aussi appelée autoroute A13 -, il relie la partie nord de Dudelange au secteur sud de Bettembourg et donne accès au Laboratoire national de santé (LNS) ainsi qu'au terminal multimodal des CFL.

L'arrêt du chantier pendant la période de confinement a retardé de deux mois cette première ouverture. Une simple première phase, car «nous devons encore terminer les routes d'accès direct au LNS et au centre multimodal», affirme le porte-parole de l'administration des Ponts & Chaussées, Ralph Di Marco. A terme, le nouveau rond-point avec ses six entrées remplacera l'ancien échangeur datant des années 1970 et qui était fréquemment surchargé.

