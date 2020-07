Petite révolution en vue sur les tables de restaurant luxembourgeoise : les députés ont évoqué la possibilité de proposer, sans frais, des bouteilles réutilisables aux clients et le service devrait être effectif dans un peu moins d'un an. La priorité, dans un premier temps, consiste à garantir la qualité du produit qui sera servi.

Luxembourg 2 min.

L'eau en carafe bientôt en test dans les restaurants

Eddy RENAULD Petite révolution en vue sur les tables de restaurant luxembourgeoise : les députés ont évoqué la possibilité de proposer, sans frais, des bouteilles réutilisables aux clients et le service devrait être effectif dans un peu moins d'un an. La priorité, dans un premier temps, consiste à garantir la qualité du produit qui sera servi.

«Le but n'est pas de remplacer l'eau en bouteille par des carafes, mais d'offrir un service complémentaire», ont expliqué Taina Bofferding (LSAP/Affaires intérieures), Carole Dieschbourg (Déi Gréng/Environnement) et Lex Delles (DP/Classes moyennes). Les ministres ont également souligné l'importance de l'aspect écologique.



Après un premier débat à la Chambre en novembre 2019, la possibilité d'offrir gratuitement une carafe d'eau aux clients du secteur de la restauration était à nouveau au cœur des discussions des députés mercredi. Le pétitionnaire David Kieffer, dont la requête sur le «droit à l'eau du robinet» avait recueilli 5.114 signatures (n°1319), va donc devoir encore prendre son mal en patience.

Transparence envers le consommateur

Les coûts liés au nettoyage des carafes et verres pourraient aussi être facturés aux clients, mais le prix devrait être minime. Mais avant d'aller plus loin dans la démarche, les députés ont insisté sur l'importance de garantir la qualité de l'eau potable partout dans le pays.

«Les futures carafes seront équipées d'un QR code et d'un logo. Le but étant d'informer au maximum le consommateur sur la qualité et la provenance de l'eau potable», a précisé Lex Delles.

L'eau en carafe arrive au compte-goutte Si le gouvernement n'entend pas obliger dans l'immédiat le secteur de l'Horesca à proposer de l'eau du robinet à ses clients, il mise sur une campagne de sensibilisation. Au grand dam des initiateurs de la pétition qui avait recueilli plus de 4.500 signatures.

Comme annoncé précédemment, une campagne de sensibilisation à l'adresse des professionnels de l'Horesca va être mise en place. Elle devrait débuter au printemps 2021. Dans un premier temps, les acteurs du terrain devraient recevoir un set de carafes gratuit pour pouvoir lancer ce projet.

Mais avant cela, une autre opération va également voir le jour durant l'automne-hiver 2020. Elle aura pour ambition de renforcer la confiance du consommateur par rapport à l'eau potable. Cette dernière est d'ailleurs davantage contrôlée que d'autres produits alimentaires, ont souligné les autorités.

Dans quelques mois, le Luxembourg rejoindra donc des pays comme la Norvège, les Etats-Unis, l'Angleterre, la Suède ou encore la France qui considèrent l'offre d'eau en carafe comme une évidence. Un sacré changement en perspective.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.