Bien que les trottinettes électriques ne soient plus exotiques au milieu de la circulation au Luxembourg, tout le monde ne s'y est pas encore habitué. Une réglementation juridique est en cours d'élaboration.

L'E-trottinette attend toujours son code de la route

Sophie HERMES

Dans de nombreuses métropoles, les trottinettes électriques sont devenues partie intégrante du paysage urbain. Quand ce ne sont pas les habitants qui filent dessus, les engins sont mis entre les mains de touristes pour se déplacer d'un site à l'autre. Le Luxembourg n'a pas échappé à cette tendance. Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, se défend déjà avec véhémence contre l'arrivée éventuelle d'un système de location, style vel'OH!.

Dans une interview sur wort.lu/fr, l'élue avait d'ailleurs exprimé ses inquiétudes en matière de sécurité : «Je ne veux pas de (trottinettes électriques) dans la capitale. Je ne veux pas de morts, comme ce fut le cas à Paris.»

Système de location ou non, le ministère de la Mobilité a bien conscience que le nombre d'engins à propulsion électrique a considérablement augmenté en quelques mois. Mais, jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas été inclus dans le code de la route.

Un groupe de travail doit se pencher sur la question et rédiger un texte visant à garantir la sécurité de tous les usagers de la route, des conducteurs automobiles aux pilotes de deux-roues électriques en passant par les cyclistes et les piétons.

En attendant l'élaboration d'une loi spécifique, les E-trottinettes entrent dans la catégorie des cycles électriques et sont donc traités de la même manière que les Pedelec. Toutefois, leur puissance du moteur ne doit pas dépasser 0,5 kilowatt. De plus, leur vitesse maximale se voit plafonnée à 25 km/h.

Dispositif obligatoire

Selon l'actuel code de la route, les trottinettes à moteur peuvent être utilisées sur route, piste cyclable et sur les zones mixtes où les bicyclettes sont expressément autorisées.

En revanche, les engins sont persona non grata sur les trottoirs, à moins qu'ils ne soient utilisés par des enfants de moins de douze ans ou par un adulte accompagnant un enfant.

Pour utiliser une E-trottinette, il faut que le véhicule soit équipé des équipements de sécurité nécessaires. En particulier, de freins adéquats et d'un éclairage avant et arrière. Une sonnette et des réflecteurs figurent aussi parmi les accessoires obligatoires. A défaut, une amende peut être dressée contre le pilote contrevenant.

Actuellement, le port du casque n'est pas obligatoire au Luxembourg, mais conseillé. De plus, aucun permis de conduire n'est nécessaire pour prendre le guidon et filer.

De drôles de jouets

La situation est différente avec les engins électriques atteignant des vitesses de plus de 25 km/h sans autopropulsion. Ils entrent dans la catégorie des cyclomoteurs. Dans ce cas, l'utilisateur doit non seulement porter un casque, mais disposer du permis adéquat selon la puissance de l'engin.

De plus, ces moyens de locomotion doivent être immatriculés auprès de la Société nationale de circulation automobile (SNCA). Ils peuvent circuler sur les routes, mais restent interdits sur les pistes cyclables.

Les monowheels et les e-skateboards n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus. Selon le code de la route, ils restent considérés comme des jouets. Attention: ils ne sont autorisés à circuler que sur les espaces signalés par un panneau blanc avec un patineur à roulettes noir dessus.

