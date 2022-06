Introuvable au Grand-Duché, le Superéthanol-E85 a tout pour séduire: économique, écologique, ses déchets sont même réintroduits dans l'alimentation animale. Mais alors, qu'attend-on pour rouler à la betterave?

L'E-85, en quête de reconnaissance...

Charles MICHEL Introuvable au Grand-Duché, le Superéthanol-E85 a tout pour séduire: économique, écologique, ses déchets sont même réintroduits dans l'alimentation animale. Mais alors, qu'attend-on pour rouler à la betterave?

Au rythme où grimpe le prix des carburants, faire le plein est déjà un luxe que beaucoup de frontaliers - mais pas uniquement -ne peuvent plus se permettre. Pour y remédier, certains ont fait le choix de laisser la voiture au garage, de prendre le train, le bus ou le vélo pour les plus sportifs; d'autres encore ont choisi d'équiper leur véhicule d'un boîtier de conversion et de rouler au Superéthanol-E85.

Le carburant luxembourgeois n'est plus la panacée Une forte baisse en Allemagne, une nouvelle hausse au Luxembourg : cette fin de semaine a, une nouvelle fois, été marquée par une importante fluctuation des prix des carburants à la pompe. Ce qui conduit les frontaliers à y regarder à deux fois pour choisir le pays où faire le plein.

«Depuis le début de la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix à la pompe, il y a de plus en plus de demandes», déclare Christophe Daveau, responsable-adjoint du Centre Auto Speedy de Metz. Cet intérêt s'explique aussi en partie par l'aide de 550 euros donnée par la région Grand Est - la seule pour l'heure avec les Hauts-de-France et la région Sud - à tout particulier propriétaire d'un véhicule de plus de quatre ans pour «la fourniture et la pose d'un boîtier de conversion homologué». Cette subvention, l'instance régionale la justifie par la «réduction de 70% des émissions de gaz à effet de serre» des véhicules concernés.

Il est parti faire le plein et a payé avec le "sans contact". Ça fait rêver, non? Christophe Daveau (responsable-adjoint chez Speedy)

Des boîtiers, il en existe deux principales sortes, comme l'explique Christophe Daveau: «Cela dépend s'il s'agit d'une injection directe ou indirecte. Dans le premier cas, il faut compter 900 euros, dans le second 1.300 euros.» L'aide de la région déduite, le client devra donc débourser 350 ou 750 euros. Avant le conflit en Ukraine, les spécialistes estimaient qu'on pouvait, à raison de 13.000 km/an, faire une économie de 650 euros pour un véhicule consommant 7L/100. Or, avec la flambée du prix du baril, la rentabilité apparaît encore bien plus rapide. «Récemment, confie l'employé de chez Speedy, j'ai équipé la voiture d'un copain. En fin de journée, il est parti faire le plein et a payé avec le ''sans contact'' (Ndlr : limité à 50 euros en France). Ça fait rêver, non?»

Economique, écologique, le boîtier magique ne devrait faire que des émules. Et bien non! Certains assurent que mettre du Superéthanol dans le réservoir ne serait pas sans risque et qu'une reconfiguration complète du moteur serait nécessaire. Mais qu'en est-il exactement? Chez Flex Fuel Energy Development (FFED), on confirme d'emblée qu'un «tel procédé est tout simplement interdit, car cela reviendrait à modifier les paramètres d'origine du véhicule». En réalité, l’opération n’est pas totalement prohibée. Celle-ci est autorisée mais doit s’accompagner de démarches administratives importantes auprès d’un organisme homologué. Et ce afin de vérifier que le véhicule répond aux conditions techniques de mise en circulation après la transformation.

Directeur développement Europe de cette société française spécialisée dans l'optimisation des performances et des consommations des moteurs, Jérôme Loubert apporte quelques précisions quant à ces prétendus risques: «L'éthanol est moins calorifique que le SP95. Il faut donc rajouter entre 20 et 25% de carburant pour conserver un fonctionnement optimum. Le boîtier permet d'injecter la quantité de carburant supplémentaire nécessaire.»

16.000 commandes pour le mois de mai!

En 2007, année du Grenelle de l'environnement et de l'arrivée sur le territoire français des premières pompes à éthanol, Sébastien Le Pollès fonde Flex Fuel. «Il pensait qu'il y avait un marché à prendre dans la conversion du parc des véhicules existants, rappelle Jérôme Loubert. Mais voilà, la crise des Subprimes en 2008 et la baisse du prix du pétrole ont fortement impacté notre dynamique.» Pendant une décennie, l'utilisation d'un tel boîtier n'était ni interdit, ni autorisé. Cette «zone grise» se dissipe le 15 décembre 2017 avec la parution au Journal officiel de l'homologation des fameux boîtiers. Depuis, leur vente suit une courbe ascendante. «Rien pour ce mois de mai, nous avons eu 16.000 commandes!»

En France, 2.830 stations-service distribuent du superéthanol-E85. Soit plus d'une station sur quatre. Dans l'Hexagone, ce biocarburant est perçu comme une source d'énergie d'avenir. Ainsi, un milliard d'euros ont été investis par les agriculteurs et les industriels afin de développer cette filière. Ainsi, chaque année, quelque 14 millions d'hectolitres de bioéthanol sortent des usines. Celle-ci apparaît vertueuse: ainsi, la production d'alcool et d'éthanol de céréales génère 700.000 tonnes de drêches et celle d'alcool et d'éthanol de betterave 500.000 tonnes de pulpes. Soit 1.200 tonnes de produits destinés à l'alimentation animale.

Si, pendant près de dix ans, le boîtier en lui-même n'a que peu évolué, voici que Flex Fuel a récemment annoncé la création d'un boîtier intelligent. «Il vient lire le signal d'injection d'origine de la voiture, le reproduire et ajouter le temps d'injection de manière automatique», explique Jérôme Loubert tout en soulignant le «gain de temps et de précision» que cela suppose. Quant à savoir pour quelle raison ce biocarburant a mis tant d'années à se faire une place dans nos réservoirs, la réponse est presque dans la question: «Il y avait une certaine hostilité des constructeurs...». Cette attitude semble s'infléchir, à l'image de Ford. Le constructeur américain commercialise désormais des véhicules hybrides capables aussi de rouler à l'éthanol.

Combien de kilos de betteraves pour 1L de bioéthanol? Pour répondre à cette interrogation qui vous brûle les lèvres, sachez qu'il faut compter 1 hectare pour récolter 96 tonnes de betteraves. Après le processus de fabrication, cela représente 96 hectolitres de bioéthanol et 5,3 tonnes de pulpes. Pour faire plus simple, dites-vous qu'il faut 1mètre carré de betteraves pour produire 1L du précieux carburant. Comparativement, il faut 1 hectare pour produire 8 tonnes de céréales pour une production finale de 30 hectolitres de bioéthanol et 2,8 tonnes de drêches.

Cette perspective constitue-t-elle une forme de concurrence pour Flex Fuel Energy Development? «Pas du tout, assure Jérôme Loubert, nous ne sommes absolument pas sur le même segment. Sur les 40 millions de véhicules que compte le marché français, nous estimons qu'un quart sont potentiellement équipables de notre boîtier.» Et pour cause, 19,7 millions d'engins roulent au diesel. Or, ces fameux boîtiers ne peuvent s'installer que sur des modèles essence pour la simple raison que dans l'éthanol, il y a une part d'essence. Entre 15% l'été à 30% l'hiver. «La combustion de l'éthanol par grand froid est plus difficile.»

Pour François Bausch, la remise à la pompe est «inutile» Le ministre de la Mobilité n'a pas mâché ses mots envers la mesure gouvernementale qui a permis de faire baisser le prix des carburants de 7,5 centimes par litre le 13 avril dernier.

Cette présence de Sans Plomb 95 explique l'augmentation du litre du biocarburant qui, ce jeudi 2 juin, est monté à 1,01 euro contre 67 cents en moyenne avant le conflit en Ukraine. Loin toutefois des 2,27 euros le litre de SP95. Cette différence s'explique par des taxes moindres. Ainsi, celles-ci s'élèvent à 12 centimes sur le litre d'E85 contre 0,66 sur le SP95... L'utilisation de Superéthanol permet de réaliser une autre économie, celle de l'entretien puisqu'il encrasse beaucoup moins les moteurs.

Enfin, l'absence de Superéthanol dans les stations-service du Grand-Duché n'empêche pas les Luxembourgeois de rouler à l'éthanol. «Pour l'instant, ça reste minime, mais ils sont de plus en plus nombreux à s'équiper en boîtier.» Pour faire leur plein en France? Le monde à l'envers.





