Six ans après la publication d'une lettre dénonçant la mendicité dans les rues de Luxembourg, le magistrat est dédouané de tout appel à la haine ou discrimination raciste.

Justice

L'avocat Gaston Vogel ressort blanchi

Six ans après la publication d'une lettre dénonçant la mendicité dans les rues de Luxembourg, le magistrat est dédouané de tout appel à la haine ou discrimination raciste.

(pj avec Maximilian RICHARD) - A 84 ans, une condamnation aurait fait tache sur le CV de Gaston Vogel. Avocat reconnu, le trublion du barreau risquait toutefois gros vendredi, date du délibéré dans le procès qui l'attendait dans une affaire remontant à 2015. Le voilà finalement acquitté. Un verdict qu'il n'aura pas entendu prononcé de la voix du président de la 19e chambre pénale, préférant rester à l'écart de la salle d'audience.

Me Gaston Vogel risque d'être mis à l'amende Le 12 novembre, les magistrats prononceront leur verdict concernant un courrier que le célèbre avocat avait cru bon d'adresser sur la question des mendiants qui, en 2015, envahissaient les rues de la capitale. Des propos sur le fil, comme à son habitude.

Non, le courrier qui lui était reproché ne contient pas d'incitation à la haine. Accusation dont l'avocat s'était toujours défendu depuis six ans et la publication de cette lettre adressée à la bourgmestre de la capitale où l'on pouvait notamment lire : «L'air est rempli des puanteurs que dégagent les cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses, insolents qui, grâce aux largesses des intelligents accords de Schengen, nous viennent, sans aucun contrôle, de la lointaine Roumanie. (...) Personne ne s'occupe de cette racaille». Pas de la poésie en somme, sachant que l'homme désignait là les mendiants venus de Roumanie qui, alors, s'étaient multipliés dans les rues.

Maître Vogel se défend de tout propos racistes Dans une lettre envoyée à plusieurs rédactions, l'avocat Gaston Vogel avait traité les mendiants roumains de "racaille". Un coup de sang qui lui vaut maintenant un procès.

Ce courrier avait été rendu public par RTL et le Lëtzebuerger Journal, entraînant alors de vives réactions et critiques. La Ligue des droits de l'homme avait, elle, choisi d'aller plus loin en déposant plainte à la fois contre l'auteur de cet écrit et les médias qui l'avaient diffusé. D'où l'enquête ouverte par le procureur général à l'époque et le procès six ans plus tard. Avec, au final, un acquittement prononcé pour tous (dans l'attente toutefois d'un possible appel dans les 40 jours).

Pour la défense de Me Vogel, il s'agissait là de la seule décision acceptable. Le procureur général, Georges Oswald, avait lui requis une amende contre l'avocat mis en cause.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.